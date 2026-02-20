傳美最新對台軍售停滯》國安官員：持續強化國防 成為區域不可替代角色

華爾街日報十八日揭露，在中國國家主席習近平施壓下，美國新一批對台軍售案陷入懸而未決狀態。圖為二月初英國金融時報報導，川普政府計畫的新軍售案，包括愛國者三型增程飛彈（左圖）、國家先進地對空防空飛彈系統（右圖）。（圖取自Lockheed Martin官網、北約盟軍空中司令部臉書）

華爾街日報指稱，川普政府為確保四月「川習會」順利舉行，疑似暫緩一項對台軍售計畫。對此，國安官員認為，美方已清楚揭示，第一島鏈的安全攸關美國利益，台灣更是「關鍵節點」，與其因為川普總統的各項舉措陷入「疑美論」或「疑川論」，不如回歸戰略本質，在地緣安全與國防整備上持續自我強化，讓自己成為區域穩定不可替代的一環。

第一島鏈攸關美國家利益 台灣是關鍵節點

國安官員受訪指出，事實上，美國最新國家戰略文件早已清楚界定，第一島鏈的安全與穩定攸關美國自身國家利益，而在這條由日本、台灣、菲律賓所構成的戰略弧線上，台灣就是當中的關鍵節點。

該官員認為，無論是白宮發布的「國家安全戰略」（NSS），或「印太戰略報告」，一致將印太區域的力量平衡與海域安全視為核心目標，從這樣的結構性戰略視角來看，擔憂美方會因為與中國互動，而輕易放棄在印太的核心國家利益，並不符合邏輯。

國安官員強調，將川普的每一項舉措都解讀為「疑美」或「疑川」的素材，只是在庸人自擾，在這樣的現實框架下，不如回到更本質的問題——台灣作為第一島鏈的戰略樞紐，如何在地緣安全與國防整備上持續自我強化，並以務實而精準的方式扮演不可或缺的角色，「別忘了，美國才宣布了今年最大規模的對台軍售，就是建立在這個基礎之上。」

國安官員說，對台灣而言，此刻真正值得投入心力的，是如何讓台灣在戰略結構中站得更穩、份量更重，確保盟友的承諾是建立在堅實的「共同利益」與「能力基礎」上，讓台灣成為區域穩定不可替代的一環。

保住軍售案 王定宇籲藍白儘快審國防預算

民進黨立委王定宇則指出，第一筆三千多億元的軍售案，因為遭立法院藍白兩黨聯手阻撓，無法往前走；第二筆約新台幣五千億元的對台軍售案涵蓋IBCS整合戰場管理系統、愛國者防空飛彈營等，對台灣防空力量、建立台灣之盾至關重要，受到第一筆軍售預算延宕、四月份川普將訪中、中國加大在美遊說等因素影響，第二筆軍售案若無法在今年二月至三月定案，台灣可能不是「慢一點」得到軍售，而是「無法取得」保護台灣的重要軍事裝備。 王定宇直言，預算愈慢公佈、愈接近四月份川普訪中時，第二筆對台大筆軍售愈有可能產生變化，呼籲在野黨應放下政黨惡鬥，儘快審查必要預算。

