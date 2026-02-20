全台發福袋》賴清德化身財神爺 蕭美琴喜遇國中同學

昨天大年初三，總統賴清德與副總統蕭美琴分頭拜廟參香祈福。左圖為賴清德到台中永順宮發放福袋，右圖為蕭美琴在台南開基玉皇宮遇到失聯二十多年的國中同學。（記者歐素美、蔡文居攝）

昨天大年初三，總統賴清德與副總統蕭美琴分頭拜廟參香祈福，全台從北到南都可看到兩人發送福袋給鄉親的身影。賴總統也打趣說，大年初三迎財神爺，「請把我當財神爺」，拿到福袋就會賺大錢。他並強調，經濟在進步，稅收在增加，政府對人民也要提供更好的照顧，「加薪、減稅、增進社會福利」，就是希望台灣每一個人能夠安居樂業。

賴：當總統不分黨派 請把我當財神爺

賴總統昨天一連前往彰化鹿港天后宮、台中元保宮、新庄永順宮、苗栗永貞宮、新竹香山財神廟、北埔慈天宮、桃園景福宮參香，並發送「一元福袋」給現場鄉親。所到之處，民眾擠得水洩不通搶拿福袋，在地的民進黨公職及縣市長、議員參選人也都齊聚向民眾拜年。

賴總統在苗栗永貞宮時特別指出，「一元復始，萬象更新」，發一元福袋是要給大家帶來福氣，尤其大年初三迎財神爺，請把他當作財神爺。而在無黨籍苗栗縣長鍾東錦與民進黨縣長參選人陳品安都當場向他爭取地方建設後，賴也特別強調，他當總統是不分黨派，各縣市都要發展，會協助苗栗縣各項建設，讓苗栗縣能夠更加發展、更加進步。

蕭副總統昨天則赴台南開基玉皇宮、嘉義民雄大士爺廟、民雄慶誠宮、南天門太子行宮、屏東南方代天府、高雄鳳山代天府參拜祈福。當地廟前也大排長龍，許多民眾一早就自備小板凳，坐著排隊等候，希望拿到福袋添福運。

蕭台南拜廟 一眼認出老同學驚喜萬分

蕭美琴返回故鄉台南，於開基玉皇宮發送福袋時，也意外遇到失聯二十多年的國中同學蔡碧原，蕭美琴第一眼就認出她，驚喜萬分。蔡碧原表示，她和蕭美琴是後甲國中同班同學，二人非常要好，經常一起玩、看電影，國二時兩人還曾騎腳踏車從後甲國中騎到現在的安平林默娘公園，這是她們第一次嘗試騎這麼遠，很具挑戰性，因此到現在還記憶猶深。

