在柏林世界論壇發聲 裴洛西：孤立台灣將引發全球性災難

美國前眾議院議長裴洛西透過視訊方式出席柏林「世界論壇」，指出孤立台灣會導致全球災難。（中央社）

美國前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）指出，威權政體正在測試國際社會是否容許以武力改變秩序、以威嚇壓制自由，任何企圖孤立、脅迫或入侵台灣的行動，都將在經濟、戰略與道德層面引發「全球性災難」，呼籲民主國家果斷行動，共同嚇阻威權擴張。

籲民主國家 用行動嚇阻威權擴張

由柏林「電影促進和平基金會」主辦的柏林世界論壇（The World Forum），今年設立台灣工作坊。裴洛西透過視訊致詞時直言，烏克蘭與台灣是「同一個故事的兩個篇章」，威權政體正測試國際社會的底線，而台灣做為充滿活力的民主政體與全球經濟重要引擎，保衛台灣旨在防止衝突發生，嚇阻絕非挑釁。

裴洛西呼籲與會者，不能對侵略視而不見，嚇阻不代表挑釁，保衛台灣的目的是防止衝突發生；民主國家若能果斷並以清晰的道德立場共同行動，民主才能續存。

保衛台灣防止衝突 嚇阻絕非挑釁

立陶宛前總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaite）也以俄烏戰爭為例指出，面對威權政體，傳統嚇阻已不足夠，關鍵在於建立實質防衛能力與全社會防禦準備。德國籍的歐洲議會議員斯皮爾（Lukas Sieper）則建議，相較於單純軍售，透過技術轉移協助台灣強化國防產業自主能力，是更具長期效果的支持方式。

台灣駐德代表谷瑞生強調，台灣正持續強化自我防衛。立委黃捷與台北市議員苗博雅以台灣民意代表身分，在工作坊向國際傳達來自台灣的聲音。她們重申，台灣期盼與世界結盟，並正推動將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）的五％。

