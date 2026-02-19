為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    非營利組織「哈囉台灣」 推「台灣代表處」正名行動

    2026/02/19 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）16日在德國柏林舉辦的「世界論壇」場邊召開記者會，正式啟動全球「台灣代表處（TRO）」正名行動。（黃捷辦公室提供）

    非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）16日在德國柏林舉辦的「世界論壇」場邊召開記者會，正式啟動全球「台灣代表處（TRO）」正名行動。（黃捷辦公室提供）

    非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）當地時間十六日在德國柏林舉辦的「世界論壇」（The World Forum）場邊召開記者會，正式啟動全球「台灣代表處（TRO）」正名行動，盼將現行的「台北經濟文化代表處（TECO）」正名為「台灣代表處」。美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）於世界論壇致詞也說，「台灣是一個充滿活力的民主國家」，也是對「自由與中國文化不相容」這一謬論的活生生反駁。

    裴洛西：

    台灣是民主國家

    「Hello Taiwan」執行長江明信十六日柏林召開記者會宣布，將全面推動將台灣海外辦事處由現行的「台北經濟文化代表處」正名為「台灣代表處」，他強調，台灣駐外機構代表的是全體兩千三百萬台灣人民，而非單一城市「台北」。

    出席記者會的立委黃捷指出，身為渴望與世界接軌的新世代，正名行動能讓國際社會「清晰地看見台灣」，而不必受限於含糊的身分。

    台北市議員苗博雅也直言，使用「台北」之名是歷史遺留的諷刺，過去是為了迴避政治敏感，但現在全球地緣政治已變，台灣是一個「事實上的國家（de facto country）」，理應獲得與其實力相符的稱呼。

    原定親自出席世界論壇的裴洛西，因美國眾院法案處理進程無法出國，改以預錄視訊方式致詞。她表示，「台灣是一個充滿活力的民主國家、全球經濟的關鍵齒輪，更是對『自由與中國文化不相容』這一謬論的活生生反駁」。

    裴洛西強烈呼籲，民主國家必須在威權威脅初期就果斷行動，而非等到代價變得不可承受，「威懾不是挑釁，團結不是升級。保護台灣不只是為了和平，更是為了確保民主價值不被當作暫時穩定的籌碼交換」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播