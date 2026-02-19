非營利組織「哈囉台灣」 推「台灣代表處」正名行動

非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）16日在德國柏林舉辦的「世界論壇」場邊召開記者會，正式啟動全球「台灣代表處（TRO）」正名行動。（黃捷辦公室提供）

非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）當地時間十六日在德國柏林舉辦的「世界論壇」（The World Forum）場邊召開記者會，正式啟動全球「台灣代表處（TRO）」正名行動，盼將現行的「台北經濟文化代表處（TECO）」正名為「台灣代表處」。美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）於世界論壇致詞也說，「台灣是一個充滿活力的民主國家」，也是對「自由與中國文化不相容」這一謬論的活生生反駁。

裴洛西：

台灣是民主國家

「Hello Taiwan」執行長江明信十六日柏林召開記者會宣布，將全面推動將台灣海外辦事處由現行的「台北經濟文化代表處」正名為「台灣代表處」，他強調，台灣駐外機構代表的是全體兩千三百萬台灣人民，而非單一城市「台北」。

請繼續往下閱讀...

出席記者會的立委黃捷指出，身為渴望與世界接軌的新世代，正名行動能讓國際社會「清晰地看見台灣」，而不必受限於含糊的身分。

台北市議員苗博雅也直言，使用「台北」之名是歷史遺留的諷刺，過去是為了迴避政治敏感，但現在全球地緣政治已變，台灣是一個「事實上的國家（de facto country）」，理應獲得與其實力相符的稱呼。

原定親自出席世界論壇的裴洛西，因美國眾院法案處理進程無法出國，改以預錄視訊方式致詞。她表示，「台灣是一個充滿活力的民主國家、全球經濟的關鍵齒輪，更是對『自由與中國文化不相容』這一謬論的活生生反駁」。

裴洛西強烈呼籲，民主國家必須在威權威脅初期就果斷行動，而非等到代價變得不可承受，「威懾不是挑釁，團結不是升級。保護台灣不只是為了和平，更是為了確保民主價值不被當作暫時穩定的籌碼交換」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法