精準打擊、快速機動、任務多元》601旅 聯合作戰的空中主戰兵力

陸軍601旅 阿帕契、黑鷹、戰搜直升機任務分工

隸屬陸軍航空特戰指揮部的陸軍航空第六〇一旅，平時擔任第三作戰區戰備應變部隊；戰時則是國防部戰略預備隊，肩負北部地區重要目標防護、中樞反恐與支援災害救援等任務。六〇一旅具備多元機型與任務分工，攻擊作戰隊配賦阿帕契攻擊直升機（AH-64E）、突擊作戰隊以黑鷹直升機（UH-60M）為主力、戰搜作戰隊則運用戰搜直升機（OH-58D），憑藉精準打擊、快速機動與彈性編組等作戰特性，六〇一旅成為國軍聯合作戰體系中，不可或缺的空中主戰兵力。

國軍於春節期間強化戰備，國防部也持續釋出各部隊的戰備訊息，昨天特別介紹在春節期間，官兵仍維持戰備待命，位於桃園龍潭的陸軍航空六〇一旅。

請繼續往下閱讀...

六〇一旅在任務運用上，平時即維持高度戰備應變節奏，依情勢需求彈性編組、迅速投用，必要時可支援或跨區增援各作戰區，展現航空部隊高機動、高反應的作戰能量。年度除完成駐、基地訓練及直升機對海實彈射擊外，並配合執行「陸勝操演、空武射擊、三軍聯合精準飛彈射擊、神鷹操演及漢光演習」等軍、兵種聯合作戰演訓，持續精進官兵戰備整備與遂行任務能力。

阿帕契空中攻擊 黑鷹突擊運補

戰搜執行警戒與掩護 協同運作

六〇一旅具備多元機型與任務分工，攻擊作戰隊配賦阿帕契攻擊直升機（AH-64E），具備先進航電與感測系統，可遂行空中攻擊與火力投射任務；突擊作戰隊以黑鷹直升機（UH-60M）為主，擔任空中突擊、物資運補與傷患後送等任務；戰搜作戰隊則運用戰搜直升機（OH-58D），執行空中偵搜、警戒與掩護。各型機依特性協同運作，形塑完整空中作戰體系。

空中戰力的發揮，也須仰賴地勤與保修能量的周延支撐，六〇一旅所屬飛機作戰支援大隊平時負責各型機二、三級維保、加油勤務及彈藥囤儲等作業；戰演訓期間則編組前支隊與野戰保修站，遂行飛機搶修、熱加油掛彈等任務，確保飛機妥善率與任務遂行安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法