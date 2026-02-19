賴點名幫中央承擔》陳其邁要更上一層樓 高雄順利交棒是關鍵

總統賴清德昨到高雄參香並分送小紅包，他暗示陳其邁未來將協助中央分擔台灣的工作，並喊話鄉親疼惜陳其邁、栽培賴清德。（記者王榮祥攝）

賴清德總統昨到高雄參香時，點名市長陳其邁「不可能輕鬆太久」，未來還要幫中央承擔台灣的工作。民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤受訪表示，陳其邁中央、地方經驗具足，未來在適當時機進入執政團隊「指日可待」，尤其邁向二〇二八總統大選，陳絕對是很好的協力者，「這是很自然的發展」。

吳思瑤說，陳其邁年底即將卸任高雄市長，眼下最重要的任務就是全力輔選，確保市政治理經驗能傳承給優秀的接棒者，民進黨高雄市長提名人、立委賴瑞隆曾長期在高雄市府服務，具備行政與立委的歷練，絕對是一脈相承的不二人選。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤表示，陳其邁有中央、六都治理的經驗，且完全符合賴總統「均衡台灣」的施政理念，這幾年高雄的國際能見度與城市進步幅度等各項指標都有大躍進，施政品質受高度肯定，甚至超越台北，陳卸下市長身分後，有機會的話，當然一定會被執政團隊重用。

黨內人士分析，雖然外界先前解讀陳其邁與立委邱議瑩關係較近、認為賴瑞隆未必是陳最屬意的人選，但賴初選勝出後，陳隨即展現「高雄大家長」的格局、全力拉抬。對他而言，後續要在政治上「更上一層樓」，關鍵在於高雄要能選得漂亮、確保「綠色執政、品質保證」，這也是賴清德對陳的期許。

黨內人士進一步說，陳其邁在民進黨下一個接班梯隊已具備相對優勢，他曾任民選首長、中央政務官及民進黨代理黨主席，資歷在任滿的縣市長中數一數二，更具備高人氣跟高聲望。陳若能守住高雄，未來勢必在府、院、黨持續扮演指標性角色，承擔更多重責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法