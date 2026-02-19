藍喊擴大修法討50億 要付清積欠黨工退休金

藍白上會期在立法院強推通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案」，國民黨主席鄭麗文近日表態要再擴大修法，要回被凍結五十億元黨產。（資料照）

立法院上會期在藍白黨團主導下，三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案」，將救國團排除於黨產條例適用範圍，國民黨主席鄭麗文日前表態要再擴大修法。據了解，修法將「政黨支付之員工薪資、退休金、資遣費等費用」，排除在黨產會強制處分之外，藉此要回被凍結的五十億元黨產，付清積欠黨工的退休金。並刪除現行可追溯自民國三十四年後取得黨產的規定，處理範圍限於黨產條例公佈日之現有財產。

增列薪資、退休金不得禁止處分

本報去年曾獨家揭露，國民黨下一步計畫擴大黨產條例修法，要回被黨產會凍結的五十億元黨產，其中卅餘億元用來付清積欠黨工的退休金，剩下的捐給慈善團體，讓「黨產歸零」。鄭麗文近日接受媒體專訪也證實要再修黨產條例，討回國民黨黨產，把負債還完，否則今年黨產訴訟就要三審定讞。

請繼續往下閱讀...

立院國民黨團尚在研究黨產條例修正草案的內容，根據掌握，主要方向為中投董事長陳樹二〇二四年五月曾擬具的「黨產條例修正草案」，此草案主張拿回凍結黨產、清償黨工退休金後，其餘黨產都捐作公益；此版本當時遭時任國民黨主席朱立倫反對。

有關國民黨如何拿回部分黨產清償黨工的退休金，陳樹版的草案主要修正兩關鍵條文。第一，現行條文第九條規範，「依第五條第一項推定為不當取得之財產，自本條例公布之日起禁止處分之。但有下列情形之一者，不在此限：一、履行法定義務或其他正當理由。二、符合本會所定許可要件，並經本會決議同意。」

陳樹版將第九條第一項修正為「經本會認定為不當取得之財產，本會向行政法院聲請許可後，始得禁止各該所有權人處分。但有下列情形之一者，不得聲請禁止其處分」；並將禁止處分項目增列第三款：「員工薪資、退休（職）金、資遣費及其他依法應由政黨、附隨組織或其受託管理人負擔之勞工福利費用」。

其次，陳樹版主張刪除現行條文第三條，「本會對於政黨、附隨組織及其受託管理人不當取得財產之處理，除本條例另有規定外，不適用其他法律有關權利行使期間之規定」；並同步修正第八條第一款及第二款，針對政黨、附隨組織向黨產會申報之財產，改為「政黨或附隨組織於本條例公布日尚存在之現有財產。」

草案說明指出，現行條文第三條排除法治國家通行之「不溯及既往」原則，追溯處理的歷史時期長達七十餘年，嚴重破壞法安定性，影響人民憲法權利之保障，因此刪除之，並於第五條及第八條明定處理範圍，以政黨、團體違背行為時法律所取得的現存財產為限。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法