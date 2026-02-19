鄭麗文喊再擴大修法》綠批藍：國庫通黨庫 挖走全民血汗錢

國民黨主席鄭麗文表態要再擴大修黨產條例，要回被凍結五十億元黨產。民進黨批評，國民黨將國產變黨產、國庫通黨庫，挖走人民血汗錢，明顯違憲。（資料照）

藍白上會期在立法院強推通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案」，國民黨主席鄭麗文近日表態要再擴大修法，要回被凍結五十億元黨產。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤批評，國民黨此舉是將國產變黨產、國庫通黨庫，挖走人民血汗錢搬給國民黨，這是明顯違憲、透過立法改變司法判決，就算在國會強行通過，也過不了違憲、民進黨團反制這一關，更絕對過不了社會這一關。

吳思瑤批評，藍白主導的國會多數，不公不義通通回來了，藍白先通過首波國民黨立委游顥所提的「黨產條例」修法解套救國團，把被法院認定，該交回但還沒還的不用還了；如今，鄭麗文想把已經還給國家的再拿回去，儼如新時代的國產變黨產，國民黨掠奪國家資產。「過去國民黨利用人民恐懼來掠奪民產、國產；現在台灣已民主化，居然還要通通改回去？」這是社會沒有辦法接受的，這等於是挖走全民的納稅錢。

吳思瑤分析，不少國民黨人開始挑戰鄭麗文路線，害怕鄭會害慘他們的選舉、國民黨的形象，國民黨立委真的會同意再次「惡修」黨產條例嗎？國產變黨產、國庫通黨庫的行為，台灣人是絕對不會支持的。「在選舉年，去肥自己的黨，國民黨將面臨民意的反撲。」

吳思瑤提到，過去追討回來的不義黨產依法會用在社福、長照、人權教育及文化推廣，若該案真的遭國民黨硬推，導致政府要重新編列預算，從國庫把錢拿出來，要走到那一步之前還有很多關卡，社會是不可能同意。國民黨不審總預算，每天掏空國家，竟然還要從人民的血汗錢、納稅錢，搬錢拿給國民黨，這也是明顯違憲，透過立法來改變司法的判決，就算過得了國民黨團這一關，絕對過不了社會這一關，就算在國會強行通過，也過不了違憲、民進黨團反制的那一關。

民進黨立委莊瑞雄痛批，不當黨產不是ATM，不能缺錢就翻案，若為特定政黨改法律，就是讓轉型正義倒退，國民黨先救附隨組織，再救自己，標準的自肥，若推翻既有處理結果，等於讓全民為歷史問題重新買單。他強調，政任何漂白不當黨產的修法，民進黨團一定擋到底。

