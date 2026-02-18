今年逢選舉年 TPASS新興計畫是否執行 政院左右為難

TPASS下月補助斷炊，行政院屆時將面臨動藍白提出的新興計畫壓力。（資料照）

立法院新會期將在春節過後的廿四日開議，今年度中央政府總預算案至今未付委審查，TPASS下月補助即將斷炊，行政院將面臨藍白提出新興計畫是否執行的壓力，據了解，府院高層尚未決策，但由於今年是地方選舉年，讓執政團隊左右為難。

藍白「卡」總預算案，卻又提出新興計畫動支案，建請立法院同意先行動支其中三十八項新興計劃、七一八億元預算。由於該案在一月十六日逕付二讀、交付協商，開議後，此案就過了一個月的協商冷凍期，國民黨團已揚言，將列為開議後優先議案。

藍揚言 列為開議後優先議案

立法院若屆時通過新興計畫動支案，行政院面臨是否執行的壓力，新興計畫動支案預算，不僅涉及TPASS，還有生育給付每胎補助到十萬元等，都與民眾息息相關。政院人士表示，此僅是「公決案」，但這種作法只是暫時同意動支，讓行政機關更不確定，到底能不能真的執行、能執行到什麼程度，最後只會拖慢總預算案的進度。

他強調，許多地方政府推動交通、社福、公共建設，都高度仰賴中央預算的支持，預算卡關，地方就跟著卡關，最後受影響的，還是民眾的生活。而賴總統已邀請五院院長於農曆年節後茶敘，相關幕僚溝通協調作業都在進行中，期待茶敘能夠順利進行，溝通能夠圓滿融洽，國家能夠恢復憲政常軌。

此外，行政院長卓榮泰六日已宣布對「眷改條例」不副署，對於立法院上會期最後一天強行通過「衛星廣播電視法」、「黨產條例」與「立法院組織法」等三大惡法，政院人士表示，原預期立院會突襲在春節假期前最後一天送件，但至今尚未送抵行政院。而「黨產條例」將不副署，「立法院組織法」也有不副署的聲音。

對於行政院接連「不副署」藍白惡法，是否會影響新會期朝野互動？政院人士強調，新會期面臨地方選舉，白營立委也換血，希望立法院能有新氣象，暫緩推動爭議法案，以人民福利及國家發展為優先，尤其是中央政府總預算案、國防特別預算以及台美對等貿易協定，這才是國家與國人最需要的。

