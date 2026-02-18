柯：三黨軍購案都儘快付委 交國會討論解決

台灣民眾黨創黨主席柯文哲說，綠藍白三黨應儘快將各自的軍購案付委，進入國會公開討論。（記者黃美珠攝）

總統賴清德昨天再度呼籲在野黨為國家、民眾設想，儘快通過今年度中央政府總預算案及國防特別預算，對此，民眾黨創黨主席柯文哲昨表示，最好的解決之道就是：民眾黨、國民黨、民進黨三黨的軍購（條例）案都儘快付委，然後在國會公開討論，盡速把這個問題解決掉。

對於民眾黨已提出軍購金額上限四千億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，柯文哲透露，民眾黨應會再提修正案，因為他們在和美方溝通以後，有些東西該再改進的，他們會改進。

請繼續往下閱讀...

與美通溝後 白會提修正案

柯文哲說，二〇二四總統大選時，他的政見就主張台灣的國防預算，應占GDP的三％以上，因為國家安全是需要花錢的，但他也希望這個花錢要花得有意義。

針對新會期，柯文哲指出，他認為在民眾黨主席黃國昌領導下，會希望國民黨趕快把他們的軍購案提出來，這樣的話，不管是民眾黨、國民黨、民進黨，每個黨的軍購案都可以在立法院討論；柯強調，國防是要花錢的，但民眾黨希望不要亂花，民眾黨認為國防預算的討論，可以在國會公開討論，讓大家來看哪一個是最好的，因此三黨的軍購案可以儘快付委。

黃國昌除重申國防支出應達GDP三％的立場，也坦言，未來如果美方有進一步宣布，指台灣在自主防衛上面還有什麼新的東西，是已經經過國會同意要出售給台灣的話，民眾黨也會站在非常理性的立場，針對台灣國防需要的部分，納入一併來加以審查。

盧秀燕：支持國防預算

此外，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔昨陪同台中市長盧秀燕向市民拜年，盧秀燕說，他祈求國泰民安、支持國防預算，保護台灣安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法