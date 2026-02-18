籲選民向藍白立委喊話》綠委：台灣要好過年 總預算一定要過

民進黨立委吳思瑤。（記者林哲遠攝）

今年度中央政府總預算案遭藍白惡意杯葛已逾五個月，創下「進入新年度仍未付委」的憲政惡例；然而，面對九合一大選壓力，國民黨選擇提出七一八億元的新興計畫動支案，為自己拒審總預算解套。民進黨立委吳思瑤說，民進黨會在新會期強化遊說，也呼籲民眾能在春節期間向藍白立委傳遞「台灣要好過年、總預算一定要過」的聲音，當人民的聲音夠大，民進黨在後續的溝通會更有加成的作用。

吳思瑤指出，欲參與年底縣市首長選舉的立委或是區域立委回到選區後，一定會感受到民意的壓力。民意希望總預算要過、民意希望軍購條例要過，更希望台美貿易協定國會要過。

「民意代表會感受到壓力，更何況是要選舉的人，民眾黨新北市長參選人黃國昌近期拜票時不就被嗆了嗎？」吳思瑤直言，民意是最強大的力量，這些藍白參選人一定會被該縣市的市民挑戰，質問他們為何要擋總預算，要參選的人，所承受的壓力巨大。

民進黨立委莊瑞雄則強調，藍白一邊擋總預算，一邊搶動支七一八億元新興計畫預算，還自詡為是監督，其實根本就是雙標，總預算是一個國家運作的命脈，拒審就是讓政府空轉、也讓人民埋單。他認為，有意見就進委員會刪、凍、審，而不是直接連審都不審。

莊瑞雄也呼籲，立委要對選民負責，不是替政黨演戲，擋總預算，也不會替地方加分，期望過個年，國民黨立委們能良心發現、痛改前非。

不過，立院國民黨團書記長林沛祥表示，立法院依法三讀通過多項攸關軍公教、警消、基層公務人員權益法案，這些法律明文規定政府應負擔的給付與制度責任，行政院卻在編列年度總預算時選擇性忽視、刻意不編，形同架空國會、踐踏法治。

藍批政院 拿違法預算強迫立院背書

林沛祥批說，行政院一邊不依法編足經費，另一邊卻把責任推給立法院，指控在野黨「刪預算、擋預算」，實際上卻是民進黨政府用違法的預算，強迫立院背書，這才是當前總預算最大爭議之所在。

