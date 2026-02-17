官員示警：中國若犯台 第五縱隊恐攻占央廣

官員示警，如果台海發生戰爭，公廣集團、央廣電台、漢聲電台等重要電台，一定要守住，絕不能落入敵人或第五縱隊手中。（資料照）

我國關鍵基礎設施「中央廣播電台」肩負戰時政府對外發布消息的重任，據透露，如果中國武力犯台，解放軍或台灣內部第五縱隊可能採取佔領廣播電台的行動，也可能以無人機發動攻擊。

為提供全國民眾平時準備以及因應戰時的緊急應變參考資訊，國防部已印發「台灣全民安全指引」（小橘書），內容提到倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。

請繼續往下閱讀...

「台灣全民安全指引」更提及，若網路或通訊中斷，可透過廣播獲得資訊。若在危機來臨時，廣播系統遭受破壞無法使用，請改至附近派出所、村里辦公室獲取正確資訊。

知情官員受訪表示，戰爭時，中共會先用衛星來干擾，如果中國想要用占領方式，它就不會破壞國營廣播電台、電視台等設施，它會想透過我方傳播管道去傳達哪邊已經淪陷或投降，或者發布它們想要散布的訊息。

官員指出，如果情況非常危急，必須玉石俱焚情況下，我方可能會先破壞設備，不讓廣播電台落入解放軍手中。不過，根據我方研判，應該不至於出現這種情況，因為國營廣播電台是重要關鍵基礎設施，政府一定強化關鍵基礎設施的防衛及因應各種可能情況。

官員進一步說，央廣所在地位於衛戍區內，靠近松山機場禁制區，都有納入相關演習之中，並設有多層防衛，重要據點部署警力保護，例如有保二總隊進駐防衛，重要據點褒忠分台亦有，以因應特殊情況。

「守護關鍵基礎設施，要有長期抗戰的準備！」官員強調，如果台海發生戰爭，公廣集團、央廣電台、漢聲電台等重要電台，一定要守住，絕不能落入敵人或第五縱隊手中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法