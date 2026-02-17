為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    韓江聯合聲明 新會期優先審議國防特別預算》管碧玲：印太和平鎖鏈見曙光

    2026/02/17 05:30 記者蘇福男、俞肇福／綜合報導
    海委會主委管碧玲表示，一旦國防預算特別條例與對等關稅協議通過，印太和平鎖鏈戰略工程看到了曙光。（資料照）

    海委會主委管碧玲表示，一旦國防預算特別條例與對等關稅協議通過，印太和平鎖鏈戰略工程看到了曙光。（資料照）

    立法院正副院長韓國瑜、江啟臣昨日發布聯合聲明，指出「立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案」，對此，海委會主委管碧玲在臉書回應表示，該聯合聲明一掃國民黨「辱美親中」的陰霾，一年來「推開戰略夥伴、擁抱敵對勢力」的荒謬劇碼，應該到了啟動糾錯機制的時候了吧！

    一掃國民黨「辱美親中」陰霾

    管碧玲指出，春暖花開，有望否極泰來，韓國瑜、江啟臣的聯合聲明真是一個開心的消息，讓印太和平鎖鏈的戰略工程看到了曙光，她說，印太盟友的戰略夥伴關係越緊密，印太和平穩定與繁榮就越確保，一旦國防預算特別條例與對等關稅協議通過，美台的安全與經濟夥伴關係就鎖緊了，結合日本新內閣，無畏中國威脅的新安保體制，一旦落實，遏止中國對台動武的和平鎖鏈，就打造起來了，美、日、台手牽手，就是印太和平的御守！

    賴：年後邀五院院長共商國是

    此外，昨天是除夕，賴清德總統一早到新北市金山區承天宮參拜，發放總統紅包給金山鄉親，媒體詢問賴總統，春節假期後是否會與五院院長見面？賴清德表示，上班的第一天將邀請五院院長到總統府茶敘，希望彼此分享看法，捐棄成見，共同讓國家面臨的問題都能迎刃而解，也讓國家可以走得更穩、更遠。

    賴清德強調，總統和五院院長都是國家重要的憲政機關負責人，他們對國家的發展都有重大的責任。

