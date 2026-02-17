韓江聯合聲明 新會期優先審議國防特別預算》民進黨團：韓認知國安是朝野共同責任

民進黨團書記長陳培瑜呼籲，在野黨在涉及國家安全與國防預算的議題上，應以人民整體利益為優先。（資料照）

面對美國參、眾議院跨黨派三十七位重量級議員近日發布聯名信函，強烈呼籲台灣立法院應通過強健的、跨年度的國防特別預算；立法院長韓國瑜、副院長江啟臣昨聲明強調，將把國防特別預算列為優先審議法案。對此，民進黨團直言，韓院長已清楚認知到，國家安全需要長期穩定的支持，也需要朝野共同承擔的責任。

韓國瑜表示，台灣有自我防衛的決心，也一向致力維護台海與區域的和平與穩定，立法院肩負全國二三〇〇萬民意的託付，會克盡職責，為國家的安全、發展與繁榮努力。我們珍惜與美國國會之間開放且坦率的互動交流，相當重視各位（議員）的意見，將以嚴肅而堅定的態度在台灣安全，以及維護印太地區的和平與穩定作出負責任的貢獻。

籲應以人民整體利益為先

民進黨團書記長陳培瑜表示，面對近期的政治爭議，社會更需要冷靜、理性的討論，台灣所處的國際與區域環境相當複雜，國安與整體防衛能力的強化，本來就是政府長期且持續的重要責任，相關議題應該回到事實基礎與制度運作來檢視，讓公共討論維持穩定與專業。

陳培瑜呼籲，在野黨在涉及國家安全與國防預算的議題上，能以人民整體利益為優先，延續過去朝野在關鍵國安事項上的理性合作。讓國家安全政策穩定推進，對台灣社會、產業信心及國際信賴都具有正面意義。

藍白黨團尚無回應

民進黨立委陳冠廷也喊話，希望朝野速審速決莫延宕，面對中國持續升高對台軍事壓迫與灰色地帶行動，立法院有責任迅速完成審議程序，強化台灣整體防衛能力，避免任何延宕。

不過，針對韓、江兩人的聯合聲明，國民黨、民眾黨兩黨團並無回應。

