總預算立院一毛未審 卡關近半年 國軍過年加菜金規模、犒賞受影響

總預算案在立院卡關近半年，國防部證實對「犒賞官兵、加菜金規模及春節物品採購」產生一定程度影響。圖為賴清德總統去年視導部隊春節戰備操演，勗勉官兵並頒發加菜金。（資料照）

今年度中央政府總預算案在立院卡關近半年，至今未完成審查，國防部日前向立法院提出專報示警，強調高達七八〇億元的國防「新興計畫」預算依法無法動支。針對外界關切農曆春節已至，基層部隊運作與官兵權益是否受到衝擊？國防部回應本報提問時證實，雖然基層主官不致「無錢可用」，但預算凍結確實將對「犒賞官兵、加菜金規模及春節物品採購」產生一定程度影響。

780億國防「新興計畫」無法動支

國防部報告指出，若總預算案未過，受影響金額高達七八〇億元。其中在「照顧官兵」項目，包括調增部隊定額業務費、調高生育補助及營舍修繕等約四十三億元的新興計畫也受到影響。

針對本報詢問，受影響的「調增各級部隊基本維持定額業務費」（連級月增一萬五百元）用途為何，預算未過是否導致主官在春節期間無現金可用？國防部回應表示，「各級部隊基本維持定額業務費」屬於持續性經費，主要提供基層執行經常性公務、部隊犒賞、加菜金及設施維護等用途。

每胎10萬元生育補助 無法執行

國防部指出，今年原訂調增編列基準，增列約三．九億元，但目前僅得按「原列基準」支用。雖不致讓基層主官無現金可用，惟對於「犒賞官兵、加菜金規模及部隊所需春節物品採購等，均會產生一定程度影響」。

另外，政府原訂今年起調高至每胎十萬元的生育補助，因預算未審無法執行，一．二月份出生的官兵子女該如何請領？國防部表示，將配合行政院軍公教人員一致性作法，「暫依原基準核發」，俟總預算案通過再行「補發差額」，以維護官兵個人權益。

