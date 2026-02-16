台美夥伴關係戰略新輪廓 安全防衛、供應鏈雙軌並進

去年8月29日賴清德總統接見美參院軍委會主韋克爾訪問團，是暌違九年再有參院軍委會主席訪台，彰顯兩國合作正朝實質化邁進。（總統府提供）

賴清德總統上任以來，台美夥伴關係在美方重量級訪團頻密來訪的帶動下，勾勒出「安全防衛」與「供應鏈」雙軌並進的戰略新輪廓，近兩年來，美國參眾兩院跨黨派議員、智庫領袖到前軍方高層絡繹不絕來訪，最具指標性的進展，莫過於美國參議院軍事委員會主席韋克爾，是暌違九年再有參院軍委會主席訪台，彰顯兩國合作正朝實質化邁進。

觀察賴總統的對美外交，已逐漸從「價值同盟」轉化為具體的「實質合作」。去年八月底正值中國「九三閱兵」前夕，即便中國駐美國大使館強烈要求取消行程，韋克爾仍偕參院共和黨副黨鞭費雪率團訪台展現挺台立場。

美國國會挺台的跨黨派共識，在賴總統接見的訪團展露無遺。今年首位訪台的聯邦參議員蓋耶哥重申，美國國會跨黨派持續支持台灣的主權獨立，反對任何形式的脅迫，阻撓其他國家與台灣往來。民主黨參議員達克沃絲、眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉；共和黨眾議員魏德曼、參議員瑞克茲等相繼來訪，也展現美方挺台立場的連貫與穩定。

另外，前白宮副國安顧問博明、前印太司令阿奎利諾、前國防部次長傅洛依及「印太安全研究所」（IPSI）主席薛瑞福等戰略核心人物的相繼到訪，也凸顯雙方在安全層面對話的高度。

值得注意的是，晶片、能源、無人機供應鏈的實質對接，已躍升為台美合作新顯學。去年四月參院「外交委員會亞太小組」主席瑞克茲來台時，賴總統再次提出「台灣加一」布局，主張台美共同打造「非紅供應鏈」的想法；與眾院天然資源委員會主席魏德曼會晤時，議題進一步延伸到稀土與能源安全，強化台美在高科技製造的互補性。

「州長外交」成績亮眼

此外，賴政府「州長外交」也有亮眼成績，台積電在美重鎮亞利桑那州州長郝愷悌來訪，聚焦共同建立更完整的高科技產業聚落，成為「非紅供應鏈」示範地；田納西州州長李比爾鎖定AI伺服器製造合作；阿拉斯加州長鄧利維推動能源合作、供應天然氣。前述成果精準連接台灣產業優勢與美國「再工業化」需求，讓台美夥伴關係延伸到經濟命脈，雙方鏈結日益緊密。

