中央政績牽動地方選情 綠百里侯選將提「加分」解方

一月底賴清德總統由立委何欣純陪同赴台中參香，喊話在野黨通過國防特別預算及中央總預算。（資料照，記者廖耀東攝）

民進黨中央執政政績，攸關今年底九合一選情，民進黨多位百里侯選將紛紛提出「加分」解方。

政策要有感 多下鄉與民眾溝通報告

民進黨台中市長參選人何欣純期盼，中央推動有感政策，賴總統、行政院長卓榮泰應多下鄉，向人民報告政府的政策作為；民進黨台南市長參選人陳亭妃也表示，政策永遠就是最好的選戰武器，執政團隊最重要的是執行力和溝通力，好的政策一定要讓人民看得到、感受得到。

請繼續往下閱讀...

民進黨高雄市參選人、立委賴瑞隆則提醒，詐騙及認知作戰層出不窮，政府應該謹慎面對境外勢力的侵擾，避免影響台灣選舉。而詐騙受理數雖減超過三十％，但仍有人受到詐騙之苦，詐騙手法日新月異，行政院的因應也要隨時跟進。

何欣純說，台灣所有民眾需求，都應顧及完整，尤其婦幼、青年、學生、農民、勞工、產業、銀髮長者等，都是政府完善照顧的一環，政策當中不只給予津貼、更給予民眾更多選擇的彈性，讓民眾「實用」、「有感」；若中央執政讓人民感受到誠意、效率、有感，一定能帶動選情。

陳亭妃強調，民眾其實很簡單，就是希望生活過得更安心、有感覺，政府要做的就是把政策做實在、把成果講清楚。中央和地方如能更緊密合作，把資源真正帶到基層，用具體改變回應民眾需求，這本身就是對選戰最好的加分。與其過度包裝，不如把事情做好，讓人民自然給出肯定。

不過，今年度中央政府總預算案持續遭藍白卡關，影響重大政策推動，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧呼籲在野黨速審總預算和各項民生法案。蘇巧慧表示，民進黨政府一直持續努力照顧全體國人，從今年元旦開始，包括加碼租金補貼、提高基本薪資、提高生育補助、啟動長照三．〇等多項福利政策都正式上路，就是希望擴大照顧民眾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法