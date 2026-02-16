出戰北市長？卓榮泰鄭麗君福袋窺動向

圖為鄭麗君署名的賀年卡片。（資料照，取自立委何欣純臉書）

今年百里侯之戰，民進黨陸續完成縣市長參選人提名布局，傳出行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君可能參選台北市長，知情人士分析，卓揆不可能出戰，因為他今年連「一元福袋」都沒做，新春期間拜廟，發的還是賴總統的福袋，反觀鄭麗君，不但有署名的賀年卡片，還有斗方春聯，反而留下想像空間。

卓連「一元福袋」都沒做 鄭有賀年卡片、有春聯 留想像空間

鄭麗君因台美關稅談判表現亮眼，被視為代表民進黨參選台北市長熱門人選，儘管鄭麗君日前宣稱，她沒有深入思考過選舉問題，但綠營內部力拱鄭麗君征戰首都市長的聲浪從未間斷。

民進黨台中市長參選人、立委何欣純昨指出，鄭麗君代表台灣和美國談判，過程艱辛，但她有為有守，表現深受國人肯定，自己最近走訪基層，大部分聲音都是對鄭麗君的表現極力稱讚、對談判團隊表示感謝。

立委何欣純：基層對鄭極力稱讚、感謝談判團隊

何欣純強調，鄭麗君是她十多年的好朋友、好姐妹，不管鄭麗君未來如何選擇，她都尊重且大力支持，女力連線固然很好、很重要，相信「勝利連線是站在我們這一方的」。

此外，無論行政院的正副院長是否出戰北市，執政團隊已進入選戰模式，將藉由府院高層地方視察行程，配合推出各項地方建設與政策利多，並強化論述過去中央資源挹注地方建設的具體成績，同時宣傳政績與政策願景。

事實上，民進黨籍苗栗縣長參選人陳品安一月初拜會行政院後，卓揆隨後視察苗栗醫院，宣布核定急重症醫療大樓擴建工程，廿一億元預算由中央全數支應。卓揆二月初到宜蘭視察鐵路高架化建設，原本農曆年前就會核定總經費超過五百億元的宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，不過，春節期間他將再度走訪宜蘭溝通，預計年後才拍板。

不過，卓揆二月初視察宜蘭時，遭國民黨批是「輔選列車」，知情人士說，執政團隊在相關規劃安排，一方面要增加黨籍參選人曝光機會，另方面又要尊重地方藍營人士，盡力會達到「藍綠平衡」。

他並強調，衛福部豐原醫院綜合式長照機構去年底落成啟用時，要選台中市長的民進黨立委何欣純、國民黨立委楊瓊瓔都出席，雖立法院副院長江啟臣未出席，卓揆當時還特地請江的夫人劉姿伶站在他的旁邊，可見卓揆的用心。

對於卓揆在年底選戰的角色，政院人士表示，行政院提出重大建設計畫及各項福利政策，都是不分黨派，都是以國家整體長遠發展與國人健康作為施政目標，不論是否是執政縣市，「均衡台灣」是行政院的目標。

民進黨今年縣市長參選人布局，傳出行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君可能參選台北市長。（資料照）

