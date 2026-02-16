為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台美貿易協定完成簽署返國 鄭麗君：持續溝通 盼社會、國會支持

    2026/02/16 05:30 記者陳政宇、劉信德／綜合報導
    行政院副院長鄭麗君在小年夜的清晨六時許搭乘長榮航空班機返抵國門。（記者劉信德攝）

    行政院副院長鄭麗君在小年夜的清晨六時許搭乘長榮航空班機返抵國門。（記者劉信德攝）

    歷經十個月談判，台美已於美東時間十二日簽署對等貿易協定（ART）。行政院副院長鄭麗君昨天表示，春節假期後將盡速把貿易協定和投資MOU的兩份文本、以及整體影響評估送交立法院，持續對外溝通說明，希望社會及國會能夠共同支持，為產業開拓更公平且具優勢的國際競爭環境。

    為產業開拓具優勢競爭環境

    總統賴清德肯定談判團隊的努力，強調「台灣一定會因你們的努力更堅韌、更繁榮！」

    鄭麗君在小年夜清晨搭乘班機返抵國門，未發表談話，僅面帶微笑向在場媒體致意「新年快樂」後離去。鄭稍晚於臉書撰文說明，台灣確定取得輸美對等關稅十五％且不疊加，這是美國給予逆差國中的最佳待遇；台灣爭取到二〇七二項輸美產品豁免對等關稅，使輸美產品的平均關稅降到十二．三三％，同時也取得二三二條款關稅最惠國待遇。

    感謝產業界、民眾包容與等待

    鄭麗君談到，感謝產業界及民眾的包容與等待，希望談判結果能為台灣帶來更公平、甚至更具優勢的競爭地位，為未來拓展更多機會與更寬廣的道路。鄭並感謝所有談判團隊的成員，因為這場談判在整個政府團隊的通力合作下，才可能完成，也謝謝民眾的支持鼓勵、以及不同意見的批評指教，她都感念在心，也會虛心傾聽。

    「麗君，歡迎回家。」賴總統於貼文留言表示，看到鄭麗君提到結冰的波多馬克河，更能感受到這十個月來，談判團隊在異鄉為台灣打拚的艱辛；再次感謝在第一線奮鬥不懈的談判團隊成員，這趟路辛苦了，台灣一定會因他們的努力更堅韌、更繁榮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播