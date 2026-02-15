台美ART完成簽署 美駐中使館秀台美官員開心合影

台美於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定。（取自美國駐中使領館X）

台美正式簽署對等貿易協定（ART），美國貿易代表署（USTR）於社群平台X發布多則相關推文，以及行政院副院長鄭麗君及美國貿易代表葛里爾等雙方官員合照，美國駐中使領館亦在其X帳號轉發相關推文與照片。

台美歷經十個月談判後，十三日在鄭麗君、葛里爾及美國商務部長盧特尼克等人見證下，由我國駐美代表俞大㵢與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯共同簽署台美對等貿易協定。

根據協定內容，台美對等關稅十五％且不疊加，以及二三二關稅最優惠，也爭取到逾二千項輸美產品豁免對等關稅，輸美平均關稅將降至十二．三三％。

根據中央社報導，美國貿易代表署除了與行政院同步發出新聞稿，並於X上撰文說明，該貿易協定強化「我們的供應鏈韌性」，並為美國農民、牧民及製造商在亞洲創造更多機會。文章同時附上四張台美官員互動的照片，包括葛里爾、盧特尼克、藍鶯、鄭麗君、俞大㵢及行政院政務委員楊珍妮。

美國貿易代表署於另兩則推文提到，台灣將降低對美國工業及農業出口的貿易壁壘，以及台灣將增加採購美國產品，包括價值四四四億美元的液化天然氣與石油，一五二億美元的民用飛機與引擎，二五二億美元電力設備。

隨後，美國駐中使領館也在其X帳號轉發上述三則推文與照片，並以簡體中文翻譯原文內容，引發關注。

