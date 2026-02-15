為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李貞秀國籍爭議》柯批刁難 要求出示「中配從政流程圖」陸委會：可參考中華人民共和國國籍法辦理

    2026/02/15 05:30 記者施曉光／台北報導
    民眾黨不分區立委李貞秀雙重國籍爭議，民眾黨創黨主席柯文哲昨受訪批評陸委會「刁難」，如果政府一開始就說陸配不能從政，民眾黨就不會提名李貞秀。（記者塗建榮攝）

    民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議持續未解，前民眾黨主席柯文哲昨天受訪時，對於陸委會不採信李貞秀所提除籍證明書一事抨擊說，陸委會就是在「刁難」，如果政府從開始就說陸配不能從政，民眾黨當初就不要提名李貞秀。

    對此，陸委會回應表示，「任何人要放棄國籍，都要按照該國法律申請。李貞秀女士可以參考中華人民共和國國籍法相關規定辦理。」

    柯文哲昨到台北市圓山捷運站出口發送春聯、紅包時，被問到陸委會不採信李貞秀所提除籍證明一事，柯認為，他不必特別回答，因為李自己會回答，而且應該會把證件直接拿出來。

    柯文哲也強調，政府本來就應該替老百姓解決問題，陸委會要告訴大家，應該怎麼去做，最好把流程圖都寫出來，不然指導或協助大家辦程序。

    隨後他話鋒一轉表示，「大家都曉得，這個就是刁難，程序沒有辦法辦嘛！」他還說，大家不要在過年期間討論這個問題，並奉勸政府認真做事情就好，「為何故意在小事情上這樣搞？不然一開始就說陸配不能從政，民眾黨當初就不要提名她（李貞秀），程序都走完了，現在才說不可以！」

    李貞秀前天前往陸委會痛批民進黨政府打壓陸配，還授權陸委會幫她辦理放棄中國籍；陸委會副主委梁文傑隨後召開記者會回應，歷來不管哪個國家配偶要放棄本國籍都是自己辦理，陸委會不會代任何人辦理相關程序，因此會歸還李貞秀的「授權書」。

