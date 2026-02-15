立院24日開議》國籍戶籍雙重爭議 卓揆恐不接受李貞秀質詢

行政院長卓榮泰14日前往消防署救災救護指揮中心，慰勉春節留守值勤人員。（記者叢昌瑾攝）

民眾黨中配立委李貞秀就任前未放棄中國籍，參選前也未註銷中國戶籍，內政部是否在農曆春節後，發函中選會撤銷李貞秀資格，備受關注。而立法院廿四日開議後，行政院長卓榮泰將赴立法院進行施政方針報告並備質詢，在李貞秀的「雙重爭議」下，卓揆恐不會接受李貞秀的質詢。

李貞秀已宣誓就任民眾黨不分區立委，仍未放棄中國籍，而依國籍法規定，解職機關是立法院，執政團隊當時研判，立法院不會解除李貞秀職務，傾向若李一年內未提出放棄中國籍證明，再依法處理。

不過，由於李貞秀受訪時竟自爆，「二〇二五年初放棄中國戶籍是請父親代為申請完成」，陸委會日前也證實，李在二〇二三年登記成為參選人時具備「雙重戶籍」，並不符合兩岸條例參選資格規定。陸委會並坦言，選務機制出現漏洞。

因為戶籍有爭議，執政團隊對李貞秀案重新檢討定調。據分析，違反國籍法的部分，要立法院才能撤銷李貞秀的立委資格，但戶籍的部分，中選會就能解決。陸委會已表明，農曆年後將與中選會、內政部開會，建立跨機關合作機制來解決。屆時內政部是否會發函中選會，要求撤銷李貞秀資格，備受關注。

據指出，中選會在處理李貞秀的立委資格上，接連有違法疑慮。不僅在二〇二三年十月未發現李貞秀的參選有問題，今年二月一日在委員人數不足、無法召開委員會議的情形，竟還公告李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委，並稱日後會召開委員會議追認這項遞補案。知情人士表示，中選會雖然在公告前，曾詢問相關機關意見，但最後顯然未採納。

對於卓揆是否接受李貞秀質詢？政院人士表示，行政團隊是一體的，國家也只有一個，無論是國籍法或兩岸條例的規定，都是法治國家對於國家忠誠義務的最基本要求，也對於所有的民選公職人員一體適用，政府會用最嚴格的標準來依法行政。

