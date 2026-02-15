為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    2026百里侯選情初探》民眾黨「保1」再尋求開疆闢土

    2026/02/15 05:30 記者陳治程／台北報導
    民眾黨已提名前立委陳琬惠、張啟楷及黃國昌，分別征戰宜蘭縣、嘉義市與新北市，但涉及後續「藍白合」問題，選情尚難逆料。（資料照）

    民眾黨已提名前立委陳琬惠、張啟楷及黃國昌，分別征戰宜蘭縣、嘉義市與新北市，但涉及後續「藍白合」問題，選情尚難逆料。（資料照）

    插旗新北嘉市宜蘭

    面對年底縣市長選戰，民眾黨已提名前立委陳琬惠、張啓楷及黃國昌，分別征戰宜蘭縣、嘉義市與新北市，但涉及後續「藍白合」問題，選情尚難逆料，目前較看好的是民眾黨原本執政的新竹市選情，儘管市長高虹安日前因涉案退黨，但國民黨已確定在竹市禮讓，因此，民眾黨的百里侯席次至少「保一」，再尋求開疆闢土。

    基於藍白合架構，尚待國民黨人選出爐後，才能進行後續藍白的提名整合，因此，陳琬惠、張啓楷及黃國昌是否能率藍白聯軍參選縣市長，仍在未定之天。

    值得一提的是，先前因涉嫌詐領助理費而官司纏身的高虹安，去年底在高院二審改判無罪後已復職；國民黨早在去年底就表態會在竹市「禮讓」，接下來就待高虹安恢復黨籍後接受黨中央徵召。

    至於宜蘭縣長選情，代表民眾黨參選的陳琬惠說，她有七、八成把握能在藍白合下出線、勝選；陳強調，在宜蘭深耕已久、四年歷練中還有兩年立委資歷，豐富問政能力是她一大優勢，更自認是「藍白最大公約數」，直言她的「南港東移」、門診中心等政策勝過其他候選人，而在宜蘭選民「選人不選黨」趨向下，中間選民對她接受度高，間接提升她選戰信心。

    前立委張啓楷對於從藍白合出線，也表達「五成以上」的樂觀預期。他強調自己兼具專業和問政成績，尤其在立院為嘉義市爭取六十六億元統籌分配款，搭配他三十年媒體、城市行銷經驗，以及AI城市、廣建社宅等具體政策，由他對決民進黨參選人王美惠，最終獲得勝選並非空談。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播