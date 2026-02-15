2026百里侯選情初探》民眾黨「保1」再尋求開疆闢土

民眾黨已提名前立委陳琬惠、張啟楷及黃國昌，分別征戰宜蘭縣、嘉義市與新北市，但涉及後續「藍白合」問題，選情尚難逆料。（資料照）

插旗新北嘉市宜蘭

面對年底縣市長選戰，民眾黨已提名前立委陳琬惠、張啓楷及黃國昌，分別征戰宜蘭縣、嘉義市與新北市，但涉及後續「藍白合」問題，選情尚難逆料，目前較看好的是民眾黨原本執政的新竹市選情，儘管市長高虹安日前因涉案退黨，但國民黨已確定在竹市禮讓，因此，民眾黨的百里侯席次至少「保一」，再尋求開疆闢土。

基於藍白合架構，尚待國民黨人選出爐後，才能進行後續藍白的提名整合，因此，陳琬惠、張啓楷及黃國昌是否能率藍白聯軍參選縣市長，仍在未定之天。

值得一提的是，先前因涉嫌詐領助理費而官司纏身的高虹安，去年底在高院二審改判無罪後已復職；國民黨早在去年底就表態會在竹市「禮讓」，接下來就待高虹安恢復黨籍後接受黨中央徵召。

至於宜蘭縣長選情，代表民眾黨參選的陳琬惠說，她有七、八成把握能在藍白合下出線、勝選；陳強調，在宜蘭深耕已久、四年歷練中還有兩年立委資歷，豐富問政能力是她一大優勢，更自認是「藍白最大公約數」，直言她的「南港東移」、門診中心等政策勝過其他候選人，而在宜蘭選民「選人不選黨」趨向下，中間選民對她接受度高，間接提升她選戰信心。

前立委張啓楷對於從藍白合出線，也表達「五成以上」的樂觀預期。他強調自己兼具專業和問政成績，尤其在立院為嘉義市爭取六十六億元統籌分配款，搭配他三十年媒體、城市行銷經驗，以及AI城市、廣建社宅等具體政策，由他對決民進黨參選人王美惠，最終獲得勝選並非空談。

