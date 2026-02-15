2026百里侯選情初探》民進黨布局藍白亂區拚翻轉

2026大選戰鼓擂起，民進黨現有15位縣市長人選就戰鬥位置，全力搶攻藍白「亂區」。（資料照）

二〇二六大選戰鼓擂起，民進黨現有十五位縣市長人選就戰鬥位置。綠營鎖定「五+N」目標，將此役視為二〇二八年賴清德總統連任前哨戰，提早步局選將並強化政績論述，利用對手整合艱困的空窗期，全力搶攻藍白「亂區」。

針對選戰布局節奏，民進黨高層說明，由於民進黨今年在多數縣市屬於挑戰者，提早起步以時間換取空間，讓參選人盡快招兵買馬、爭取曝光，也能讓黨內加速進行整合，並與行政部門對接，產出切合地方需求的建設清單與政見。

請繼續往下閱讀...

「五+N」戰略守成更要突破

在「五+N」戰略目標下，民進黨除固守嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣等五個執政縣市外，更積極尋求翻轉機會。民進黨政策會執行長吳思瑤直言，二〇二二年戰果已是谷底，二〇二六年不僅要守成，更要「突破再突破」，且此戰可視為二〇二八年賴總統連任的前哨戰，具關鍵戰略意義。

點名新北宜蘭中市基隆台東彰化搶先機

民進黨副祕書長何博文對選情抱持「審慎樂觀」態度，因為執政團隊在經濟與國防上表現亮眼，且民進黨在多個選區已展現整合優勢。他盤點，宜蘭縣由律師林國漳出戰、展現空前團結，反觀國民黨仍搞不定議長張勝德與立委吳宗憲；台中市的何欣純聲勢看漲、內部整合迅速，國民黨則陷入「姊弟鬩牆」亂局；新北市的蘇巧慧也迅速提出政策願景，展現強大氣勢。

此外，基隆市方面，議長童子瑋地方服務和個人形象俱佳；台東縣由立委陳瑩出戰，盼藉其原住民身分與父親、前台東縣長陳建年的政績，有助吸納原民族群的認同；彰化縣陳素月先行起跑，而國民黨目前則是一團亂。

針對苗栗縣與南投縣等艱困選區，民進黨分別推派律師背景的縣議員陳品安，以及返鄉參選的牙醫温世政，力圖以「奇兵」策略一新耳目，相當具有競爭力。

不管藍白合不合 都當一對一來打

至於尚未提名的七個縣市，將於農曆年後攤牌。黨內人士評估，台北市與桃園市為重中之重，目前正強力遊說強將，人選可能與整體黨政人事連動；花蓮縣研議與無黨籍議長張峻合作的可能性，仍待多方溝通；新竹縣則看準藍營初選混亂且面臨分裂，民進黨則有隨時都能上陣的在地優秀人選，「就看國民黨狀況如何」。

面對在野黨整合動向未明，何博文強調，民進黨定調「不管藍白合不合，都當作一對一來打」，不會寄望對手分裂，將以具體政績與政見爭取認同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法