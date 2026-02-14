台美簽署ART 陳其邁、黃偉哲肯定

高市一條龍協助企業 台南產業盤點 助農漁民、廠商掌握商機

針對「台美對等貿易協定（ART）」昨天正式簽署，高雄市長陳其邁表示，此次確認對等關稅十五％不疊加，並爭取半導體及其衍生品、汽車與航空零組件等多項二三二關稅最優惠待遇，對台灣整體產業發展具有關鍵意義，有助於鞏固高科技與先進製造產業在全球供應鏈中的地位，也為傳統產業爭取到與日、韓及歐盟等競爭對手公平的競爭條件；台南市長黃偉哲昨天也感謝政府努力。

陳：有助鞏固高科技與先進製造在全球的地位

陳其邁強調，扣件產業是高雄的關鍵產業聚落，對外貿依存度高，呼籲中央在後續協商與執行層面，進一步爭取扣件產品更有利的關稅條件，並提供必要的金融等支持，協助業者降低衝擊、穩健布局全球市場。

陳其邁也期勉業界在關鍵談判時刻團結一致，成為爭取國家利益的重要後盾，高市府將配合經濟部，透過一條龍服務機制協助企業；高市府將攜手中央、螺絲公會及金屬工業研究發展中心，打造更優質的產業環境，為高雄扣件等產業創造轉型契機與國際競爭力。

黃：擴大優勢產品出口 為地方經濟注入動能

黃偉哲昨天強調，南市府已完成產業盤點，將全力協助農漁民與企業掌握商機，擴大優勢產品出口，為地方經濟注入動能，協定豁免二六一項農產與一八一一項工業產品的關稅，台南指標性的輸美農產品如蝴蝶蘭、火鶴花、台灣鯛、虱目魚、番石榴及毛豆均在列，市府將引導業者善用關稅優勢，進一步擴大北美的市佔率；針對開放美國冷凍豬肉進口的部分，市府將配合中央輔導豬農轉型並增強競爭力，確保台灣溫體豬肉的市場優勢。

此外，台南作為汽車零組件與金屬加工重鎮，取得優惠待遇，台南市府計畫與中央政府緊密聯繫，協助在地企業升級轉型，擴大台南零組件與金屬製品在國際市場的版圖，並呼籲朝野合作，以利落實談判成果。

