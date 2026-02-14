台灣代表處名稱 立陶宛總統：台灣決定

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）十二日指出，駐立陶宛台灣代表處名稱更改決定權主要在台灣，而非立陶宛，「它叫做什麼由台灣決定」。（歐新社檔案照）

立陶宛總理魯吉尼涅近日稱不排除將「台灣代表處」更名為「台北代表處」引起關注。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）十二日對此明確表態，指出駐立陶宛台灣代表處名稱更改決定權主要在台灣，而非立陶宛，「它叫做什麼由台灣決定」。我國外交部則重申，駐處名稱是台立雙方共識，雙方政府沒有討論更改名稱。

外交部：雙方沒討論更名

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，歐盟理事會十二日在比利時召開非正式會議，瑙塞達會前受訪時，針對總理日前的發言做出回應。瑙塞達強調，我們談的是台灣在立陶宛的代表處，不是立陶宛的代表處，不是我們決定名稱、現在可以更改的代表處，「那是台灣的代表處，它叫做什麼由台灣決定」。

請繼續往下閱讀...

瑙塞達表示，立陶宛當然可以就此議題與台北討論，但他提醒，若提出更名要求，必須理解可能遭到拒絕。瑙塞達說，在展開這樣的討論前，我們應該理解，對方的答案也可能是「不」，名稱可能維持不變。

立陶宛總理魯吉尼涅十一日受訪時曾表示，她看不出有什麼理由不能將駐立陶宛台灣代表處更名為「台北代表處」，並認為這不會否定對民主進程的支持。自二〇二一年十一月台灣代表處成立以來，維爾紐斯與北京關係緊張，自去年五月中旬起，立陶宛境內已無官方認證的中國外交官。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法