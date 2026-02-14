為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣代表處名稱 立陶宛總統：台灣決定

    2026/02/14 05:30 記者方瑋立／綜合報導
    立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）十二日指出，駐立陶宛台灣代表處名稱更改決定權主要在台灣，而非立陶宛，「它叫做什麼由台灣決定」。（歐新社檔案照）

    立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）十二日指出，駐立陶宛台灣代表處名稱更改決定權主要在台灣，而非立陶宛，「它叫做什麼由台灣決定」。（歐新社檔案照）

    立陶宛總理魯吉尼涅近日稱不排除將「台灣代表處」更名為「台北代表處」引起關注。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）十二日對此明確表態，指出駐立陶宛台灣代表處名稱更改決定權主要在台灣，而非立陶宛，「它叫做什麼由台灣決定」。我國外交部則重申，駐處名稱是台立雙方共識，雙方政府沒有討論更改名稱。

    外交部：雙方沒討論更名

    立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，歐盟理事會十二日在比利時召開非正式會議，瑙塞達會前受訪時，針對總理日前的發言做出回應。瑙塞達強調，我們談的是台灣在立陶宛的代表處，不是立陶宛的代表處，不是我們決定名稱、現在可以更改的代表處，「那是台灣的代表處，它叫做什麼由台灣決定」。

    瑙塞達表示，立陶宛當然可以就此議題與台北討論，但他提醒，若提出更名要求，必須理解可能遭到拒絕。瑙塞達說，在展開這樣的討論前，我們應該理解，對方的答案也可能是「不」，名稱可能維持不變。

    立陶宛總理魯吉尼涅十一日受訪時曾表示，她看不出有什麼理由不能將駐立陶宛台灣代表處更名為「台北代表處」，並認為這不會否定對民主進程的支持。自二〇二一年十一月台灣代表處成立以來，維爾紐斯與北京關係緊張，自去年五月中旬起，立陶宛境內已無官方認證的中國外交官。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播