為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    歐洲議會報告：需與台灣深化防衛合作

    2026/02/14 05:30 記者方瑋立／台北報導
    歐洲議會全會十一日通過「歐盟戰略防衛暨安全夥伴關係」報告，指出需與台灣深化安全及防衛合作，並就中國對歐洲及印太安全所構成的挑戰表達關切。（法新社檔案照）

    歐洲議會全會十一日通過「歐盟戰略防衛暨安全夥伴關係」報告，指出需與台灣深化安全及防衛合作，並就中國對歐洲及印太安全所構成的挑戰表達關切。（法新社檔案照）

    歐洲議會全會十一日通過「歐盟戰略防衛暨安全夥伴關係」報告，指出需與台灣深化安全及防衛合作，並就中國對歐洲及印太安全所構成的挑戰表達關切。對此，外交部長昨林佳龍對此表示誠摯歡迎與肯定，並指出我國將持續推動台歐安全交流與防衛產業合作。

    我表歡迎 盼共同應對威脅

    歐盟戰略防衛暨安全夥伴關係報告，針對中國對歐洲的威脅指出，歐盟在關鍵原物料方面臨對中國的依賴，構成重大的地緣政治與經濟脆弱性；鑒於中國對俄羅斯戰時經濟的支持，歐盟需重新評估持續與中國之間的經濟合作，並應透過「去風險化」（de-risking）等措施，加強歐盟的經濟韌性。此外，該報告直指中國是俄羅斯侵略戰爭的重要促成者與支持者，歐盟必須妥善因應來自中國的戰略競爭。

    外交部說，該報告是由歐洲議會安全暨防衛委員會（SEDE）所起草，旨在推動歐盟的安全與防衛夥伴關係（SDPs）。外交部對於歐洲議會以具體行動支持台歐盟深化安全及防衛合作表示感謝，未來我國將持續推動台歐相關合作，共同守護以規則為基礎的國際秩序，以及因應國際局勢的新興威脅與挑戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播