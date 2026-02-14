歐洲議會報告：需與台灣深化防衛合作

歐洲議會全會十一日通過「歐盟戰略防衛暨安全夥伴關係」報告，指出需與台灣深化安全及防衛合作，並就中國對歐洲及印太安全所構成的挑戰表達關切。（法新社檔案照）

歐洲議會全會十一日通過「歐盟戰略防衛暨安全夥伴關係」報告，指出需與台灣深化安全及防衛合作，並就中國對歐洲及印太安全所構成的挑戰表達關切。對此，外交部長昨林佳龍對此表示誠摯歡迎與肯定，並指出我國將持續推動台歐安全交流與防衛產業合作。

我表歡迎 盼共同應對威脅

歐盟戰略防衛暨安全夥伴關係報告，針對中國對歐洲的威脅指出，歐盟在關鍵原物料方面臨對中國的依賴，構成重大的地緣政治與經濟脆弱性；鑒於中國對俄羅斯戰時經濟的支持，歐盟需重新評估持續與中國之間的經濟合作，並應透過「去風險化」（de-risking）等措施，加強歐盟的經濟韌性。此外，該報告直指中國是俄羅斯侵略戰爭的重要促成者與支持者，歐盟必須妥善因應來自中國的戰略競爭。

外交部說，該報告是由歐洲議會安全暨防衛委員會（SEDE）所起草，旨在推動歐盟的安全與防衛夥伴關係（SDPs）。外交部對於歐洲議會以具體行動支持台歐盟深化安全及防衛合作表示感謝，未來我國將持續推動台歐相關合作，共同守護以規則為基礎的國際秩序，以及因應國際局勢的新興威脅與挑戰。

