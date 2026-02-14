三中案》馬英九二審無罪 高檢署上訴

前總統馬英九涉入三中案，被控違反證券交易法特別背信等罪。一、二審均判決無罪。高檢署前天已提起上訴，主張應撤銷改判。（資料照）

前總統馬英九涉入三中案，被控違反證券交易法特別背信等罪。一、二審均判決馬英九及中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清無罪。高檢署認為，原判決認定及法律見解與最高法院判例、司法院解釋及憲法不符，前天已依法提起上訴，主張應撤銷改判。

全案起於二〇〇三年「廣電三法」修正，要求黨政軍於二〇〇五年底前退出媒體。國民黨隨後由華夏公司出售三中股權給中時集團成立的榮麗投資公司，交易總額逾九十億元，並承接數十億元負債。二〇〇六年，民進黨人士質疑交易賤賣，最高檢特偵組調查後認定合理，二〇一四年結案。台北地檢署接獲告發重啟偵辦，依特別背信等罪起訴馬英九等六人，犯罪事實涵蓋多筆股權與不動產交易，以及蔡正元侵占與洗錢部分。

一審認為，馬英九未擔任涉案公司董事或管理職務，不具特別背信身分；檢方亦未證明張哲琛、汪海清違反職務義務或造成損害。唯一被判有罪者前中影董事長蔡正元，依業務侵占罪判三年六個月，另違反商會法判六月，得易科罰金。二審高院去年十二月判決，蔡維持原判，其餘被告仍判無罪。

高檢署上月廿九日已針對蔡正元、蔡妻洪菱霙、蔡岳父洪信行獲判無罪部分提起上訴，十二日再對馬英九等三人提起上訴。

