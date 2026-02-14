台美對等貿易協定將送立院》陳培瑜：民進黨團全力支持 賴士葆：國民黨會很快審查

台美完成簽署對等貿易協定，行政院長卓榮泰昨表示，後續協定將與台美投資備忘錄一同送立法院審議。（記者田裕華攝）

台美完成簽署對等貿易協定，行政院長卓榮泰昨表示，後續協定將與台美投資備忘錄一同送立法院審議。民進黨團書記長陳培瑜表示，黨團全力支持，會負責任審議把關，也誠懇呼籲在野黨，若有意見可充分討論，但不要為了政治攻防，錯失台灣前進的機會。國民黨立委賴士葆說，請行政院趕快把版本送來，國民黨會很快審查，不會有一絲絲的耽擱。

民眾黨團：對美投資計畫併案送審

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，ART是正式的條約締結、正式協議，勢必要經過國會審議，依條約締結法規定，在野黨只能在ART加註意見、提出決議，不能直接變更或調整簽訂內容。她說，立法院已安排專案報告，絕對可以讓立委問飽問滿，如果有任何的擔憂都可透過質詢來理性對話。

代表民進黨角逐台中市長的立委何欣純說，各產業公協會公開發聲肯定，但對於國內受到影響的產業，政府更須重視協助，也要啟動跨部會因應機制，匡列產業協助經費、與各公協會及業界溝通討論。她強調，國會必須盡速審查通過，因為韓國的前車之鑑就在眼前，若國會卡關，風險將由產業與勞工承擔。

國民黨團提經濟衝擊評估等三訴求

國民黨團則提出三點訴求，行政院說明是否已完成產業全面性經濟衝擊評估，是否願意召開公聽會讓各界參與政策討論，並提出完整的產業應對配套措施。

民眾黨團則要求，行政院將協定連同五千億美元投資計畫併案送國會實質審查。黨團副總召王安祥籲三月三日國會專報前，行政院應提供針對國家財政、食安、產業、勞動等的衝擊報告，也希望透過公聽會聽取各界意見。

此外，藍白憂心開放美牛內臟和牛絞肉引發食安疑慮，民眾黨團幹事長邱慧洳表示，我國對美豬腎臟的萊劑殘留量標準為〇點〇四、國際為〇點〇九、美國完全沒有標準，沒有標準的肉品進入台灣是否會造成食安隱憂？要求衛福部應強力把關。國民黨立委陳菁徽說，台灣食用內臟類的比例遠高於歐美，衛福部有做完整的風險評估嗎？若沒有就不應貿然開放。

