    美議員致函關切軍購特別預算》王定宇：藍白別再胡鬧 牛煦庭：國民黨會回應

    2026/02/14 05:30 記者劉宛琳、方瑋立／台北報導
    美國三十七位跨黨派國會議員聯名致函立法院長和在野黨領袖，關切軍購特別預算案受阻。（圖擷自網路）

    美國三十七位跨黨派國會議員聯名致函立法院長和在野黨領袖，關切軍購特別預算案受阻。（圖擷自網路）

    民眾黨團：支持建軍備戰預算

    美國三十七位跨黨派國會議員聯名致函立法院長和在野黨領袖，關切軍購特別預算案受阻。國民黨發言人牛煦庭表示，對於美方的期待，國民黨一定會有所回應；民眾黨團則強調，支持國軍建軍備戰所需之各項預算，但不因外部關切而忽略程序正義與正當性。民進黨國防立委王定宇則籲藍白「不要再胡鬧了」，阻擋國防預算就是阻擋國家安全的提升，台灣人民應該比美國朋友更感到擔憂。

    徐巧芯：須讓金額、交期完善

    牛煦庭表示，美方要表達對於國防的關切，國民黨當然非常的尊重，也會妥善的來做回應。國防預算當然很重要，但避免某些人濫用國防特別條例去偷渡其他東西也同樣重要。對於美方的期待，我們一定會有所回應，但過程對預算的把關，國民黨團也絕對不會妥協。

    國民黨立委徐巧芯表示，必須讓金額、交貨期程和購買細節完善，「支持增加國防預算的人，不等於支持現在行政院一點二五兆兆特別預算的版本」。

    民眾黨團表示，民眾黨團版本設計逐年編列、逐年檢視執行進度與效益評估機制，使行政權在推動重大軍購時，仍置於民主監督與財政紀律之下。我們高度珍視美國對台灣長期盟友情誼，也理解跨黨派國會議員對台灣安全的重視。

    民進黨國防立委王定宇表示，美議員特別提及，如果國防預算或特別條例只通過一部分，面對中國日益升高的武力威脅，台灣呈現的防禦能力將明顯不足。這展現了美國政治圈對台灣安全的高度關注。他直言，不知道這封信函對國、民兩黨產生什麼壓力，但真正該寫信告訴藍白立委不要再胡鬧、不要再阻擋國家安全的，應該是台灣每一個國民。

    熱門推播