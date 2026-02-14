台美貿易協定載明國防預算占GDP3％ 賴清德：今年已超過

總統府昨舉行記者會，總統賴清德強調，他上任後就宣示國防預算要超過GDP三％，與此次台美貿易談判無關。（記者羅沛德攝）

台美昨簽署對等貿易協定（ART）文本載明，台灣年度國防預算編列高於GDP的三％。對此，總統賴清德強調，他上任後就宣示國防預算要超過GDP三％，這是在美國宣布對等關稅之前，與此次談判無關，且台灣今年度國防預算已超過GDP三％，未來執行不會有問題。

三％宣示 在美宣布對等關稅之前

賴清德昨日在總統府召開「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。媒體關切，協定文本載有台灣年度國防預算編列高於GDP三％的條文，是否有權約束國家財政支出比例，以及會否排擠其他預算。

對此，賴清德表示，他上任總統後就已公開宣示，為了要展現守護國家、維護印太和平穩定的決心，台灣要強化國防力量，讓國防預算超過GDP三％，這樣的宣示是在美國宣布對等關稅之前；台灣國防預算占GDP三％或五％，和這次談判沒有關係。

賴清德強調，更何況台灣二〇二六年度國防預算已經超過GDP三％，這個事實已經發生，很清楚未來執行不會發生任何問題。

被問及台灣農產品開放的決策考量，賴清德指出，台灣這次談判成果相當不容易，因為爭取到二六一項農產品、一八一一項工業產品銷美零關稅，美國農產品輸往台灣的部分也穩住了，重要農產品沒有開放，以糧食安全與國民健康的原則進行談判。

賴清德表示，首先是如果該項農產品台灣沒有生產，原則上就會放心開放；其次，若該農產品台灣雖有生產，但已經站穩市場，且已經有其他國家進口到台灣，經過多年競爭之後，台灣仍然有競爭優勢，該項農產品也會開放。

企業海外投資 政府尊重自主決定

至於台積電預計赴美投資總額達一六五〇億美元，賴清德表示，無論是台積電或其他產業，只要研發中心、先進製程、最大產量在台灣，台灣就能持續穩定發展，且企業界到各國投資是企業力量的延伸，政府尊重每個企業自主的決定。

與會的行政院長卓榮泰則強調，政府不會拋下任何產業，盡全力在國家競爭力提升時，支持所有產業轉守為攻爭取海外訂單、搶佔國際市場版圖，實現賴總統所言，把台灣建設為經濟日不落國。

