為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台美貿易協定載明國防預算占GDP3％ 賴清德：今年已超過

    2026/02/14 05:30 記者陳政宇／台北報導
    總統府昨舉行記者會，總統賴清德強調，他上任後就宣示國防預算要超過GDP三％，與此次台美貿易談判無關。（記者羅沛德攝）

    總統府昨舉行記者會，總統賴清德強調，他上任後就宣示國防預算要超過GDP三％，與此次台美貿易談判無關。（記者羅沛德攝）

    台美昨簽署對等貿易協定（ART）文本載明，台灣年度國防預算編列高於GDP的三％。對此，總統賴清德強調，他上任後就宣示國防預算要超過GDP三％，這是在美國宣布對等關稅之前，與此次談判無關，且台灣今年度國防預算已超過GDP三％，未來執行不會有問題。

    三％宣示 在美宣布對等關稅之前

    賴清德昨日在總統府召開「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。媒體關切，協定文本載有台灣年度國防預算編列高於GDP三％的條文，是否有權約束國家財政支出比例，以及會否排擠其他預算。

    對此，賴清德表示，他上任總統後就已公開宣示，為了要展現守護國家、維護印太和平穩定的決心，台灣要強化國防力量，讓國防預算超過GDP三％，這樣的宣示是在美國宣布對等關稅之前；台灣國防預算占GDP三％或五％，和這次談判沒有關係。

    賴清德強調，更何況台灣二〇二六年度國防預算已經超過GDP三％，這個事實已經發生，很清楚未來執行不會發生任何問題。

    被問及台灣農產品開放的決策考量，賴清德指出，台灣這次談判成果相當不容易，因為爭取到二六一項農產品、一八一一項工業產品銷美零關稅，美國農產品輸往台灣的部分也穩住了，重要農產品沒有開放，以糧食安全與國民健康的原則進行談判。

    賴清德表示，首先是如果該項農產品台灣沒有生產，原則上就會放心開放；其次，若該農產品台灣雖有生產，但已經站穩市場，且已經有其他國家進口到台灣，經過多年競爭之後，台灣仍然有競爭優勢，該項農產品也會開放。

    企業海外投資 政府尊重自主決定

    至於台積電預計赴美投資總額達一六五〇億美元，賴清德表示，無論是台積電或其他產業，只要研發中心、先進製程、最大產量在台灣，台灣就能持續穩定發展，且企業界到各國投資是企業力量的延伸，政府尊重每個企業自主的決定。

    與會的行政院長卓榮泰則強調，政府不會拋下任何產業，盡全力在國家競爭力提升時，支持所有產業轉守為攻爭取海外訂單、搶佔國際市場版圖，實現賴總統所言，把台灣建設為經濟日不落國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播