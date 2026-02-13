《新北市長選戰》李四川稱向侯友宜學習 蘇巧慧︰已做好準備

侯︰全力支持 李︰雙方沒有不愉快

國民黨新北市長人選底定，將由台北市副市長李四川出線，獲得前後任市長朱立倫、侯友宜全力支持，新北市副市長劉和然也承諾並肩作戰。李四川昨表示，很敬佩侯友宜，將向侯學習施政經驗和技巧；民進黨新北市長參選人蘇巧慧重申，無論對手是誰，都已做好準備；民眾黨新北市長參選人黃國昌說，未來跟國民黨合作可以討論，他不預設立場。

侯友宜昨視察三峽河長福橋改建工程受訪表示，「我們會全力支持李四川，也感謝劉和然在這段時間的勇於承擔」，團隊合作一起拚市政，讓市民有感，希望市政不斷延續，一棒接一棒做到更好。

李四川昨接受廣播專訪指出，他跟侯友宜相處五、六年，外人說他們有「瑜亮情節」，其實雙方沒有不愉快的事情；以前有需要得罪人的事，都是侯友宜衝在前面，像五股垃圾山的處理，只有侯是警界出身，有能力重新整頓，讓他很敬佩。前兩天他們在板橋見面，兩人聊了一個多小時，他跟侯學習很多施政技巧、經驗。

蘇︰大家的面試官都是400萬市民

李四川提到，劉和然是他擔任台北縣副縣長時的教育局長，口才好，在教育政策上有魄力，後來轉為環保局長，對新北市貢獻很多，他會找時間拜訪，請教劉對新北市的想法跟建議。

蘇巧慧強調，大家的面試官都是四百萬名市民，無論對手是誰，都已做好準備，會不斷用更創新、貼心的政策，讓更多市民支持蘇巧慧，接下來會提出完整的產業政策。

黃國昌︰與藍合作協議 可再討論

黃國昌昨到板橋區掃街拜票，他說，目前全力爭取代表在野陣營參選市長，「未來如果是川伯出線的話，我不會擔任副市長」，但新北很大，一定需要最強團隊，跟國民黨的合作協議可進一步討論，他不預設立場，期盼與李四川君子之爭，提出最好政見，建立政黨合作的良性典範。

