蘇澳鎮長選舉 綠議員謝正信轉戰

民進黨宜蘭縣議員謝正信（前左二）轉戰參選蘇澳鎮長，鎮長李明哲（前左四）參選議員，與縣長參選人林國漳（前左三）在市場掃街。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣蘇澳鎮被民進黨縣黨部視為是關鍵選區，主委邱嘉進直言「贏蘇澳就等於贏宜蘭」，具選戰指標意義，昨宣布由縣議員謝正信接棒鎮長李明哲，投入參選蘇澳鎮長，一早與縣長參選人林國漳合體，到市場掃街拜票，強調未來縣政、鎮政無縫接軌，爭取更多建設與機會。

鎮長李明哲 挑戰參選議員

蘇澳現任鎮長李明哲八年任期屆滿，今年將轉戰參選縣議員，鎮長人選則由謝正信接棒。兩人昨攜手鎮代表會主席歐進義、林國漳等人同框，向民眾宣示將打造最堅強的蘇澳治理團隊。

請繼續往下閱讀...

李明哲說，感謝八年來與鎮民並肩努力，未來將把在基層累積行政經驗與地方聲音帶進議會，爭取更多資源。

謝正信說，接棒不是重新開始，而是承擔責任的延續，過去非常努力在議會為地方監督與爭取預算，若獲鎮民支持，將持續以務實態度承接鎮政，確保建設不中斷、服務再升級。

林國漳說，謝正信長期深耕基層、問政踏實，是大家期盼且值得信賴的接棒人選，未來若縣長、鎮長及縣議員均當選，將能形成「蘇澳鐵三角」，加上主席歐進義助力，讓鎮民對地方建設及服務更有感。

