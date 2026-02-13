立總理稱不排除改為「台北代表處」 外交部：沒討論立陶宛駐處更名

立陶宛總理魯吉尼涅十一日表示，不排除將駐維爾紐斯的台灣代表處更名為「台北代表處」。（美聯社檔案照）

立陶宛總理魯吉尼涅十一日表示，不排除將駐立陶宛首都維爾紐斯的台灣代表處更名為「台北代表處」。對此，我國外交部昨重申，雙方政府沒有討論更改駐處名稱；外交部次長陳明祺也提醒，國際社會應審慎思考「中國領導人習近平是否值得信任？」

我國二〇二一年十一月在立陶宛開設「駐立陶宛台灣代表處」，成為歐洲首個以台灣為名設立的外館。立陶宛前年底大選後政黨輪替，現任總理魯吉尼涅近期受訪曾說，當初選擇「台灣代表處」名稱可能犯下重大錯誤，導致對中關係急遽惡化。

根據中央社報導，魯吉尼涅十一日又表示「我看不出為何不能稱為『台北代表處』，這並不會否定我們對民主進程的支持」，並說，她不認為更名本身有什麼「大問題」，但也強調相關決定應與「戰略夥伴」協調，「我們當初的行動過於倉促，這是不爭的事實」。

外交部昨重申，台灣與立陶宛是共享民主價值的夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方共識，雙方政府沒有討論更改駐處名稱。

外交部也說，我國持續與立陶宛政府在雷射、半導體及金融等領域推動兩國互惠互利的共榮合作，期以深化雙方經貿連結並強化兩國民主經濟韌性，雙方將持續就深化兩國實質合作關係密切協調溝通。

陳明祺近期接受美國媒體專訪，亦談及部分友盟國家嘗試與中國改善關係一事。陳提醒，國際社會應審慎思考「中國領導人習近平是否值得信任？」他指出，中國正試圖破壞民主國家的生活方式與制度，各國不應將與中國交往視為抗衡美國的工具。

