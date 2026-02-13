為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    傳羅馬尼亞財長密訪台灣談設處 外交部：沒有評論

    2026/02/13 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    傳羅馬尼亞財政部長去年底曾來台拜會總統賴清德，洽談兩國互設辦事處等事宜。（取自臉書）

    傳羅馬尼亞財政部長去年底曾來台拜會總統賴清德，洽談兩國互設辦事處等事宜。（取自臉書）

    據傳羅馬尼亞財政部長納扎雷去年底曾來台拜會總統賴清德，洽談兩國經貿交流、互設辦事處等事宜。外交部昨對此表示，沒有評論，但也強調，歡迎羅馬尼亞政界近期對台羅關係發展的支持。

    我歡迎羅國政界推進台羅關係

    台灣與羅馬尼亞未曾有邦交關係。近兩年在國會外交方面展開交流，羅馬尼亞參議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席吉尼亞去年八月曾率羅馬尼亞跨黨派議員訪台；羅馬尼亞執政聯盟參眾議員團前年三月也曾在主席斐連坵率領來台，並參與立法院「台灣與巴爾幹地區九國國會議員友好協會」成立大會。

    媒體指出，台灣與羅馬尼亞關係近期顯著升溫，納扎雷去年底曾來台拜會賴總統。納扎雷認為，羅馬尼亞與台灣在資通訊、基礎建設、國防領域具有高度互補性，應加強投資交流。

    對此，外交部昨表示，對羅馬尼亞政界近期對台羅關係發展的支持表示歡迎，例如羅馬尼亞參議員吉尼亞去年八月率該國執政聯盟參眾議員訪台後，九月與多名國會議員共同發表公開信，呼籲羅國各界加強與台灣互動，並擴大雙方經貿交流等。至於納扎雷拜會賴清德一事，外交部僅說，沒有評論。

    創立「台灣與巴爾幹地區九國國會議員友好協會」的民進黨立委陳冠廷表示，若羅馬尼亞財政部長層級官員來台交流，性質上已超出一般單純的國會外交互動，代表雙方在經貿與制度性合作上，正往更務實、更具政策層次的方向發展。

    陳認為，對台灣而言，與中東歐及巴爾幹地區國家建立多元政府對話管道，本就是分散風險、擴大國際連結的重要一環。

    在潛在合作產業方面，陳冠廷指出，台灣與羅馬尼亞在高科技與無人機產業具有互補潛力，適合以民主夥伴之間的「可信任供應鏈」模式來推動合作。

    外交部長林佳龍去年八月接見羅馬尼亞跨黨派參眾議員訪團時曾表示，期盼未來台羅雙方能進一步合作，並點名ICT、光電與半導體產業，兩國深具互補性。

