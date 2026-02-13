軍購議題 學者：美日壓力與台灣民意 在野黨焦慮

台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪表示，藍白內部對於軍購議題產生分裂，主因在於「美方壓力」、「日本大選結果」與「國內民意」的夾擊。（資料照）

國防特別條例持續在立法院卡關，然近日在野黨內部皆出現「願將行政院版併案審查」等轉圜聲音，與在野鷹派立場形成拉鋸。台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪時分析，藍白內部之所以產生分裂，主因在於「美方壓力」、「日本大選結果」與「國內民意」的夾擊；他示警，韓國因預算延宕造成重大損失、日本大選親中派慘敗也都是前車之鑑，若在野黨繼續為了個人野心阻擋國防發展，恐將面臨政治上的滅頂之災。

繼續擋軍購 恐面臨政治生涯滅頂之災

何澄輝指出，近期民調顯示總統賴清德支持度與信任度雙雙提升，關鍵在於民眾對「關稅協議」與「國防預算」兩大議題有高度共識，且攸關一體兩面的安全與發展。美方政要已強烈表態希望預算通過，且這些國防採購項目皆是務實因應當前迫切需求，並非要等十年才看得到的建置。在野黨若持續杯葛，不僅違背主流民意，更會被視為置國家安全於不顧。

李在明前例 證明美中平衡策略走不通

「想在美中之間玩平衡策略已經走不通」，何舉例，韓國經濟規模與軍事實力皆優於台灣，且有駐韓美軍，但總統李在明的游移路線仍宣告失敗；台灣更無能力操作此類槓桿。他強調，國民黨親美派人士已接收到美方意志，深知預算「非過不可」，這與傅崐萁等人的強硬路線形成強烈對比。此外，詆毀美國在台協會處長谷立言為「科長」更是極度失禮，連國民黨內部都有人出聲力挺谷立言，顯示黨內也知道「再這樣搞下去會出問題」。

至於民眾黨部分，何澄輝分析該黨目前有「兩個太陽」的問題。他認為，黃國昌稱「不會通過政院版」的發言並不具代表性，因為現在的八名不分區立委多由柯文哲延攬，未必會聽命於黃，柯也絕不會傻傻為黃一人迎合藍軍激進派，而葬送民眾黨的政治香火。

另傳藍營版本擬將特別預算中的「對美軍購」與「國內產製」切割，軍政人士表示，許多國造武器包括強弓飛彈、銳鳶無人機，都是構成「台灣之盾」的關鍵一環，況且國內委製的項目在條文明載「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」，意指「國產」實際上含括美方技術轉移、授權製造或者台美供應鏈合作。倘硬生生切割，恐產生部署落差，進而影響整體計畫。

