    擋軍購削弱嚇阻力 美國會聽證會：KMT的意思是自殺黨？

    2026/02/13 05:30 記者方瑋立／綜合報導
    美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」11日舉行聽證會，前國會研究處研究員簡淑賢（前排中）及前白宮官員芮普胡伯（前排左）等出席。（中央社）

    美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」11日舉行聽證會，前國會研究處研究員簡淑賢（前排中）及前白宮官員芮普胡伯（前排左）等出席。（中央社）

    簡淑賢：國民黨是否Kill Me in Taiwan

    美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」於美東時間十一日舉行聽證會，探討中共認知戰威脅。前美國國會研究處（CRS）專家簡淑賢（Shirley Kan）在會中砲火猛烈，點名台灣在野黨阻擋國防預算，甚至協助中共統戰。她更憤怒質問國民黨（KMT），其縮寫是否暗地裡代表「Kill Me in Taiwan」（在台灣自我毀滅），痛批在野黨行徑正削弱台灣嚇阻力。

    簡淑賢指出，國民黨與民眾黨在立法院聯手阻擋、破壞賴清德總統提出的國防特別預算。她批評國民黨作為主要反對黨，竟配合中共宣傳所謂「民族復興」及統戰策略。對此，她向國民黨提出兩項嚴厲質問：第一，KMT是否已變成「Kill Me in Taiwan」（在台灣自我毀滅）黨？第二，國民黨是否有能力與決心，提出屬於自己的國防戰略？我駐美代表俞大㵢及各界專家學者正好在其身後，聽聞此言的微妙神情也恰好被會議直播鏡頭記錄下。

    籲重視斬首威脅 正副元首避免同地停留

    除抨擊在野黨，簡淑賢也針對中共混合戰提出「政府延續」概念。她以美國國情咨文為例，指出美方總會刻意留守一位閣員以防萬一；她示警台灣需重視「斬首行動」風險，建議正、副元首不應同時出現在同一地點，確保戰時指揮體系運作。她強調，烏克蘭防衛仰賴「全社會防衛」與國防工業改造，台灣應從中借鑑。

    同場出席的前白宮國安會印太事務主任芮普胡伯則示警，北京正試圖透過貿易談判，施壓美國改變對台「宣示性政策」，例如加入反台獨字眼。她呼籲國會應將「六項保證」正式入法，並在國防授權法中納入抵抗灰色地帶脅迫的條文，以實質行動挺台，避免台灣民心受挫。

