藍營討論軍購 「黨版不會拖太久」

國民黨發言人牛煦庭昨表示，具體黨版草案內容應該很快就會有結果，畢竟民眾黨都已經同意政院版本付委，因此時間不至於會拖太久。（資料照）

預算規模、軍購項目等問題 尚待後續整合

國民黨主席鄭麗文昨邀請部分藍營立委與國民黨智庫人士討論軍購特別條例；據了解，有關預算規模、軍購項目等問題，沒有具體敲定，尚待後續整合。發言人牛煦庭受訪指出，黨版草案內容應該很快就有結果，畢竟民眾黨都同意政院版付委，因此時間不會拖太久，目前已進入最後階段。

院版可望付委 卓揆：盼在野黨別再擋

行政院長卓榮泰昨在院會發表歲末談話時表示，賴清德總統前天舉行記者會，經過一整天，看到國會露出希望的曙光，誠摯希望在野黨不要再阻擋法案。儘速讓國防特別條例草案及今年度中央政府總預算案付委進行合理審查，唯有國會善盡責任，才是全民之福。

請繼續往下閱讀...

有關外傳藍營版本軍購金額為八千億的說法，牛煦庭強調，很多版本還在整合，現在就問金額，是很奇怪的事。至於是否列入新會期的優先法案，待國民黨立法院黨團與黨中央密切開會並召開「立法實務研討會」後，屆時再對外公布。

媒體追問，國民黨團是否會同意行政院版軍購特別條例付委？牛煦庭說，如果各方面的版本都做好準備，就大家一起付委討論，所以應該不是問題。但他也強調，政院版本付委與否，事涉黨團運作，應該由黨團幹部回答比較適宜。

針對民眾黨同意審查行政院版本，是否衝擊藍白合作？牛煦庭回應表示，民眾黨自己的版本已付委，按照過去藍白合作的慣例，大概會進行在野版本的整合，不管是藍營內部或與民眾黨，國民黨都會在充分討論後，提出務實可行並且能夠為人民荷包把關的務實版本。

黨籍立委：不提黨版 美國壓力扛不住

有國民黨立委受訪表示，若不自提版本，就會被解讀反軍購和反美，美國壓力快要扛不住，外委會委員徐巧芯、馬文君都已研擬提供參考。但也有立委認為，提不提版本不是重點，可在審查時提出修正動議即可，只要讓政院版付委和在野版本一起討論，就不能指控國民黨是反軍購，反正最後通過的一定是藍白修正版。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法