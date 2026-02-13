賴清德：若中國奪台 日菲恐成下個目標

賴清德總統日前接受法新社專訪時表示，台灣不可能是任何一個國家的籌碼，前途只有台灣人民可以決定，台灣對自己有信心。（法新社）

民意力挺增加國防支出 有信心特別預算會順利通過

賴清德總統日前接受「法新社」專訪，於昨日刊出。總統表示，一旦台灣被併吞，下個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲。

針對政府目前提出四百億美元（台幣約一．二五兆元）的國防特別預算，在野黨已十次阻擋該法案通過，被問及該如何化解此僵局，賴清德指出，四百億美元的國防特別預算分八年編列，台灣的國防預算比起日本及韓國少很多。以目前的經濟發展絕對有能力支付此筆特別預算，讓國防預算占比GDP超過三％，並且在二〇三〇年之前達到占比GDP五％的目標。此項國防重大政策獲得民意高度支持，台灣是民主國家，人民不容許政黨因為意識形態傷害國家利益，他有信心這項預算會通過。

評川習通話 美中台三邊關係維持不變

至於是否擔心美國川普總統將失去耐心並質疑台灣保護自己的決心，賴總統認為，政府會加強與在野黨溝通及與社會大眾說明。在民主的社會，各政黨的表現需經過人民檢驗，他有信心這項預算會順利通過。

談及中共解放軍高層的頻繁異動對台灣安全影響，他則說，中國有二百萬解放軍、四十位上將，但現在在職的只有兩位，情況的確不尋常。中國軍方為何有這麼巨大的變動，此項變動對解放軍戰力有何影響，台灣會持續關注中國解放軍內部的各項變動，希望國際社會也持續掌握，最重要的是台灣內部必須持續不斷強化國防力量、經濟韌性，以及與友盟並肩站在一起發揮嚇阻力量。

對於上週中國國家主席習近平與美國川普總統通話，習近平警告川普總統在對台軍售議題上應保持謹慎，賴清德指出，台灣向來關注中美之間的互動，台灣與美國也維持暢通的管道。並強調，川普總統跟習近平主席的對話在美中台三邊關係上維持不變。

駁籌碼說 台灣前途只由台灣人民決定

針對美中互動，總統認為，台灣不可能是任何一個國家的籌碼。前途只有台灣人民可以決定，台灣對自己有信心。也樂於看到並支持任何有助於維護穩定現狀、避免單邊危險行動的對話跟合作。在中美貿易的競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒有必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。

他並認為，川普正在進行一場艱鉅的和平工程。短期內要兼顧美國的利益，也要阻止中國對外擴張；長期而言，川普總統是要謀求印太的和平穩定。川普總統這樣的舉動對印太任何一個國家來講都非常重要。

