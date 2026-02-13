遺憾朝野立委互告、遭起訴 韓︰會堅持國會自律

民進黨立委林楚茵（資料照）

立法院本屆立委在議場多次發生肢體衝突，朝野立委互相提告，台北地檢署昨依傷害等罪嫌起訴藍綠委十人。立法院長韓國瑜對此表示，朝野立委肢體衝突演變到同僚互告，是他所不願見到，讓他相當遺憾；韓強調，將會堅持國會自律精神，盼未來的議事運作能成熟順暢。

韓國瑜表示，身為國會議長，他始終秉持不同意見均能在立法院被討論，並做出決定的民主精神。無論是霸佔主席台或朝野立委肢體衝突，並非解決問題的最佳方式，演變到立院同僚互告，更是他所不願見到。

檢方認定互毆 王鴻薇、林楚茵都不滿

不過，國民黨立委王鴻薇與民進黨立委林楚茵都對被檢方認定為互毆忿忿不平。林楚茵表示，她尊重司法程序，也會在法庭上據理力爭，因為影像畫面很清楚，當時是王鴻薇歇斯底里地動手，動手打人後還出言嘲諷，自己會證明王鴻薇才是使用暴力的人。

王鴻薇則強調是林先動手，她會繼續在司法上尋求該有的正義。王並質疑檢方起訴在野立委，是為賴清德總統二〇二八總統大位與國會多數佈局。民進黨就是想把在野黨有戰力的委員，通通安上罪名，目的就是要利用選罷法阻止參選。

國民黨立委王鴻薇（右）與民進黨立委林楚茵被檢方認定為互毆並起訴，兩人都感到忿忿不平。（資料照）

