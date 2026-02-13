藍綠10人涉傷害罪 4藍委罪嫌不足不起訴

國民黨立委硬闖「國會擴權法案」，與民進黨立委發生衝突，造成多名立委受傷提告，北檢昨偵結，藍綠共有10名涉犯傷害罪起訴。圖為2024年5月17日，民進黨邱志偉遭國民黨謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪拉下主席台造成傷害。（資料照）

立法院國民黨與民眾黨團於二〇二四年起陸續推出國會職權行使修正法等案，審議討論期間多位藍、綠立委陸續發生肢體衝突，造成多名立委受傷，事後提出傷害告訴。台北地檢署昨日偵結，認定謝龍介、陳玉珍、王鴻薇、林楚茵、柯建銘等十名藍、綠立委涉犯傷害罪，依法起訴。

立院於二〇二四年五月十七日審議法案時，國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪等四名立委，圍成人牆護住主席台，與民進黨立委邱志偉發生衝突。邱志偉慘遭拉離主席台，因重心不穩，跌落走道造成頭部外傷，且有腦震盪情形，憤而對四人提告。過程中沈伯洋也被邱鎮軍拉下，造成傷害，一併對邱提出告訴。

國民黨立委黃仁、洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲與民進黨立委郭國文也發生推擠，過程中黃推了郭的腰際，導致他重心不穩，翻落主席台，導致腰椎受傷對黃仁等四人提告。民進黨立委陳亭妃進入議場時，疑遭徐巧芯踢倒壓制，也對徐提出告訴。

此外，民進黨立委林淑芬於同年月二十四日在會場內準備懸掛布條時，也與時任民眾黨立委麥玉珍發生衝突，席間林淑芬出手揮打麥的臉部，麥玉珍也對林提出傷害告訴。

同年七月八日，國民黨立委王鴻薇與民進黨立委林楚茵在審查公職人員選舉罷免法修正草案時，因爭搶座位互毆，事後也互相提告。

同年十二月六日，民進黨立委林月琴不滿國民黨團無預警更改議程，與其他立委發生肢體衝突，國民黨立委陳玉珍將林月琴抬起重摔在地，並重踹對方，林事後也對陳玉珍提出傷害告訴。

去年三月二十五日晚間，民進黨立委柯建銘因對議事程序不滿，敲斷拐杖，噴飛殘骸擊中徐巧芯，導致徐受傷，徐也對柯提出告訴。

敲斷拐杖噴飛擊中徐巧芯 柯建銘過失傷害罪起訴

檢察官調查認為，謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、林淑芬、王鴻薇、林楚茵及陳玉珍涉犯傷害等罪屬實，依法將九人起訴；另柯建銘敲擊拐杖，斷裂後擊中徐巧芯部分，檢察官認定柯涉犯過失傷害罪，將他起訴。

而洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯等人涉犯傷害罪部分，檢察官認為罪嫌不足，予以不起訴處分。

