自由日日shoot》國會擴權法案攻防肢體衝突 10立委起訴╱公督盟批立院 逾越文明紅線

十名立委犯行一覽表

為阻擋藍白立委硬闖「國會擴權法案」民進黨立委在二〇二四年五月十七日於立法院內與國民黨立委發生肢體衝突，造成多名立委受傷，雙方事後相互提出傷害告訴。北檢昨偵結，認定謝龍介、陳玉珍、柯建銘等十名藍、綠立委涉犯傷害罪，依法起訴。公督盟強調，國會應朝向「文明的國會」來運作，過去台灣立法院打架的事情，鬧上了國際版面，相信台灣民眾也不希望台灣國會再走回頭路。

議事規則、主席主持公平性待改善

公督盟執行長張宏林指出，這次事件問題不只是在衝突本身，也反映出議事規則與制度面仍有不完整的地方，包括議事規範不夠周延、政黨自律不足，乃至於主席主持議事時的不公平，導致理應理性辯證的過程，最後變成了打架。

紀律委員會 未發揮應有效益

張宏林續指，有台灣的朋友赴德國國會參訪，德國人很驕傲地說「因為有明確的議事規範，任何流氓進到議場都會變紳士」；反觀，台灣則常被開玩笑說，台灣是任何紳士進到議場都會變流氓，也反映出台灣立法院在遊戲規則、主席主持的公平性，以及理性辯證的制度設計上，有很大的改善空間。

張宏林提及，立法院內的紀律委員會一直以來都沒有發揮應有效益，以至於這些本來應該由政黨、國會內部透過自律的方式去處理的問題，最後卻要走到司法程序來解決，這本身就是一個遺憾。

此外，他也強調，在問政過程中涉及人身辱罵、人身攻擊，甚至肢體攻擊，這都是公督盟對國會要求的紅線，絕對不應跨越，也相信不管台灣哪個政黨，都不能接受，希望朝野未來在問政上能更理智。

張宏林表示，這些事情發生的背景是在國會擴權法案的攻防背景之下，就第四會期來說，朝野在這方面相對有比較節制，對於一些可能有違憲疑慮的法案，執政黨朝向透過憲政體制來解決，公督盟仍希望看到台灣的國會可以朝向文明國會的方向運作。

