率團赴中接受招待 一審無罪 新北市青山里長 二審改判刑2年半

新北市土城區青山里長姚韋華涉反滲透法，一審判無罪，二審改判有罪。（取自內政部官網）

新北市土城區青山里長姚韋華涉夥同中華青少年文教藝術交流協會理事長簡安仕，邀里長、親友赴中國接受招待，被控意圖影響總統及立委選舉，姚韋華甚至向受邀親友及里長稱「這頓習近平請客」，一審新北地院判處兩人無罪，檢方提上訴；高等法院昨依違反反滲透法改判姚韋華兩年六月、簡安仕四年八月，各褫奪公權兩年。

姚韋華等人 違反反滲透法判刑

檢調查出，簡安仕受南京市台辦指示及資助，二〇二三年九月委由新北市土城區青山里長姚韋華出面邀約里長、里民及其眷屬赴中國接受招待，期間食宿免費，前往桃園機場接駁及中國車資亦全免，但須自付一萬六千餘元機票費。

姚韋華二〇二三年十一月五日找來五名里長及九名親友赴中，接受南京市台辦的招待。台辦人員在餐敘現場懸掛「兩岸一家親」布條，江蘇省淮安市台辦副主任、南京市台辦官員則宣傳「藍白合、支持侯友宜、不要支持搞台獨分裂的民進黨」等理念。檢方以涉「受滲透來源資助犯投票行賄罪」起訴姚、簡兩人，但一審判決兩人無罪。

高院審理時，簡安仕否認看到兩岸一家親的布條，並強調討厭政治，自己不投票，怎可能影響人投票，請求駁回上訴。姚韋華則喊冤強調「我只是想去玩，對岸有誰參加一概不知，完全不了解」。

姚還曾說「這頓習近平請客」

檢察官質疑，兩人過去供述說有與對方討論行程、過程有台辦人員陪同，就連餐敘座位都是中國官員、台灣人穿插的方式排定，整團明顯有對價關係，姚甚至還向前往親友、里長說：「這頓是習近平請客」。

