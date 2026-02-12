藍營中市長民調日期 傳「配合黃道吉日」？名嘴批迷信 楊瓊瓔：期程由黨中央主導

國民黨立委楊瓊瓔與江啟臣競逐黨內台中市長提名僵持不下，媒體名嘴則傳出民調時間是因楊瓊瓔有問玉皇大帝決定，對此，楊予以嚴正澄清並強烈駁斥。（記者張軒哲攝）

國民黨立委楊瓊瓔與江啟臣競逐黨內台中市長提名僵持不下，國民黨中央公布稱三月底來進行民調，而媒體名嘴則傳出民調時間是因楊瓊瓔有問玉皇大帝決定，對此，楊予以嚴正澄清並強烈駁斥，認為嚴重誤導社會大眾，江啟臣則對於民調時間被公開，重申是否公平，由大家公評。

江啟臣：是否公平 由大家公評

楊瓊瓔說，台中市長黨內初選的辦理方式與期程，完全由黨中央主導規劃，並非任何個人所能決定，何來所謂「跟隨誰起舞」之說，更重要的是，江啟臣本身即為第一位簽署同意協議的當事人，若要談「配合」，事實上自己也是一路配合協議內容與黨中央安排。

楊瓊瓔說，媒體人黃光芹與陳敏鳳的相關評論，指稱國民黨初選時程是「配合黃道吉日」、「刻意拖延、有利特定人選」，甚至以嘲諷語言影射本人「問鬼神、不問蒼生」，必須嚴正澄清。她說，名嘴「拖磨江啟臣」、「集眾力對付穩操勝券者」的說法就已預設立場、刻意帶風向，對於抹黑造謠，她不會沉默、也不會接受。

江啟臣前天傍晚至南區建國北黃昏市場發春聯，他表示，現在最重要是爭取成為最強的候選人來代表台中，代表國民黨出戰台中，才是最大目標，無論如何，藍綠終需一戰，黨內不需要對立。江昨至西屯市場發春聯再度被詢問協議內容遭公開是否感到不公平？江啟臣表示，公不公平，由大家公評。

