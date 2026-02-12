高金素梅創設協會 3年領走1641萬政府補助款

無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領補助款、違反醫療器材管理法被檢調搜索約談。（記者羅沛德攝）

涉貪案細節曝光

檢調獲報，無黨籍立委高金素梅與辦公室前主任張俊傑等人，疑在高金擔任立委期間，透過「台灣原住民多族群文化交流協會」辦理公益活動，向政府部門或國營公司等詐領補助款。據了解，該協會自民國一〇五年至一〇七年合計獲中央部會及國營事業核定補助金額達一六四一萬元，其中以歌謠文化活動名義向多個部會申請經費。

以原民活動名義向多個部會申請經費

高金素梅創立的「台灣原住民族多族群文化交流協會」，由前議員周陳文彬任理事長。該協會於二〇〇九年、莫拉克颱風期間，代發中國所稱提供的新台幣一億元補助款引發爭議，再成檢調追查重點。檢方追查，高金於一〇四年至一〇七年間，涉嫌共謀向原民會、台電、中油等國營事業以不實發票浮報經費，不法所得仍待清查。

據了解，台灣原住民族多族群文化交流協會在民國一〇五年至一〇七年間，合計獲中央部會及國營事業核定補助金額達一六四一萬元，從一〇五年四一四萬元、一〇六年五九九萬元，一〇七年再提高至六二八萬元；其中又以「百步穿楊全國原住民族傳統射箭賽」補助為大宗，教育部體育署連續三年每年核定二八〇萬元補助，原民會補助五十萬元，三年累計補助近千萬元。

此外，協會於一〇六、一〇七年間多次以原住民族歌謠文化活動名義申請補助。以一〇七年「暢遊一八五春日瘋音樂原住民族部落歌謠文化活動」為例，分別向原民會申請一五〇萬元、文化部廿萬元、中油廿萬元、台電屏東區營業處廿萬元、交通部觀光局八萬元；另又以名稱略有差異的「暢遊一八五春日瘋音樂原住民族傳統歌謠傳唱教學及表演活動」，向教育部申請卅萬元補助，前述六個單位核定金額合計達二四八萬元。

類似情形也出現在一〇六年，協會當年以「聲動原LIVE原住民族部落歌謠文化活動」分別向原民會申請一五〇萬元、中油廿萬元、台電廿五萬元；同時又以「聲動原LIVE原住民族傳統歌謠傳唱教學及表演活動」、「聲動原LIVE部落特產行銷暨傳統歌謠演唱會活動」等名稱，向教育部申請卅萬元、交通部觀光局八萬元，合計核定補助達二三三萬元。

相關補助案件以不同活動名稱向多個中央部會與國營事業申請補助，且同一場活動在不同申請案中，有申請案記載總經費為三六一萬餘元，也有記載為三六〇萬餘元；團體自付金額也出現九十餘萬至三百餘萬元的差距，更多細節仍待檢調釐清。

高金涉貪案處分結果（製表：記者吳昇儒、劉詠韻）

