焦點評論》新北恐現三腳督大戰

台北市副市長李四川昨在臉書貼文指出，2月底將辭副市長，表態將投入新北市長選戰。（記者田裕華攝）

記者賴筱桐／特稿

懸而未決的國民黨新北市長人選，在新北市長侯友宜主導協調下，終於拍板定案，由台北市副市長李四川扛起「母雞」的責任應戰，新北市副市長劉和然也承諾要並肩作戰，讓焦慮的藍營基層猶如吃下定心丸；面對民進黨新北市長參選人蘇巧慧來勢洶洶，從未接受過選戰洗禮的李四川，能否仰賴過去的行政經驗贏得市民支持，民眾黨新北市長參選人黃國昌是否願意釋出善意「藍白合」，都為選戰埋下變數。

李四川和侯友宜雖然專業背景不同，共通點都是基層公務員出身，經過歷練，李四川常自稱是「拿鐵鎚的人」，只會敲敲打打做工程，他歷任新北市、高雄市、台北市副市長，致力推動「路平、燈亮、水溝通」等基礎建設，是「做實事的人」。

李四川擅長溝通、調和鼎鼐，處理問題的能力讓藍、綠議員都給予肯定，他的出線彷彿複製侯友宜當年的競選模式，憑藉多年行政資歷和實績，贏得選民青睞，才能在多家媒體民調中脫穎而出，拿下高支持度，儘管劉和然耕耘已久、勤跑地方，仍受限知名度不足，最終選擇退讓。

國民黨在新北市已執政廿一年，這一戰侯友宜有不能輸的壓力，必須把棒子順利交到李四川手上，確保執政延續，目前藍營內部看似團結，但競爭對手蘇巧慧選戰經驗豐富，有父親蘇貞昌的奧援，加上三屆立委資歷，年前啟動掃街拜票陸戰行程，並提出六大社福政見，在文宣戰和空戰搶占先機，李四川若要迎頭追趕，恐怕還得多下苦功夫。

此外，李四川從未經歷過選戰洗禮，不曾接受外界檢驗，未來各種負面攻擊和政治攻防將有如槍林彈雨般襲來，恐讓李四川難以招架。

再者，外部還有黃國昌虎視眈眈，黃已言明要展開一場「君子之爭」，絕不可能無條件禮讓，且藍白合怎麼談，不只是新北市長這一戰，牽涉到全國縣市長和議員選區，若談判破局，新北市形成「三腳督」態勢，恐不利國民黨選情，增添「藍天變綠地」的風險。

