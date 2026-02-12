新北市長 國民黨李四川參戰

台北市副市長李四川昨在臉書貼文指出，2月底將辭副市長，表態將投入新北市長選戰。（記者田裕華攝）

國民黨新北市長參選人選昨已「定調」，將由台北市副市長李四川出線，前後任市長朱立倫和侯友宜都表示支持，新北市副市長劉和然也表態會與李四川並肩作戰。民進黨新北市長參選人蘇巧慧則表示，「無論對手是誰，我們都已做好準備，會以創新、貼心的政策，爭取更多市民支持」。民眾黨新北市參選人黃國昌表示，期待是一場君子之爭，展現理性、善意且有內容的政見競爭。

2月底請辭北市副市長 朱立倫侯友宜表態支持

國民黨新北市長參選人一直未定於一尊，基層小雞頗為焦慮，希望儘早決定人選。原本預估在十三日會定案，李四川昨天下午在臉書給答案。

李四川昨天在臉書貼文，已經向蔣萬安表達將在二月底請辭台北市副市長，三月開始他會回到熟悉的新北市。若是能夠獲得國民黨的提名，也會和民眾黨主席黃國昌找出藍白共同合作的方式。做了決定以後，他會全力以赴。

侯友宜協調 由李四川代表國民黨參選

負責協調的侯友宜表示，綜合地方聲音與整體局勢，評估選情及大環境，目標只有一個，就是延續新北市的進步，一棒接一棒，呼籲選民「一起全力支持李四川」。

劉和然也說，在侯友宜協調下，他們一起做出最重要的決定，由李四川代表國民黨參選二〇二六新北市長，他會與李四川並肩戰鬥」。

蘇巧慧：無論對手是誰 都已做好準備

蘇巧慧昨到新埔市場掃街拜票。對李四川將參選新北市長，蘇巧慧說，自參選以來，她就是按照規劃好的節奏陸戰與空戰並重，帶領新北隊深入大街小巷握到每一雙手，他們是最團結的新北隊，掃市場越走越有成就感，在地鄉親熱烈回應，這是一份信任、託付，她會帶著鄉親的期許持續走遍新北大街小巷，證明他們是值得託付的團隊。

黃國昌：期待一場跨世代君子之爭

黃國昌則指出，李四川是一位非常資深且優秀的公務員，有豐厚的市政經驗，未來若李四川宣布投入新北市長選戰，他期待這將是一場能跨越世代的競爭，雙方都能負責任地向新北市民說明對城市未來的想像、規劃及上任後的施政方向，展現理性、善意且有內容的政見競爭。

