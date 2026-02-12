宏都拉斯擬逐步與台復交 外交部：不預設前提

宏都拉斯第一副總統梅西亞九日表示，將循序漸進逐步恢復與台灣的正式外交關係。（路透檔案照）

宏都拉斯第一副總統梅西亞九日表示，將循序漸進逐步恢復與台灣的正式外交關係。外交部發言人蕭光偉昨回應指出，我國將以不預設前提的態度，基於平等互惠原則持續推動雙方關係的發展。

宏都拉斯新任總統阿斯拉夫競選期間曾承諾與台復交，副總統梅西亞九日說明，與台灣復交需要高度謹慎，宏國政府正在分析、評估前政府與中國簽訂的十六項合作備忘錄與協定，以避免對國家經濟造成衝擊。

針對未來的台宏關係，蕭光偉重申，將秉持一貫開放、務實與不預設前提的態度，在總合外交及榮邦計畫的政策指導下，基於平等互惠原則持續推動雙方關係的發展。

政大外交系教授鄧中堅分析指出，阿斯拉夫受到美國總統川普的支持才在大選中險勝，川普的意向一定是阿斯拉夫做決策的重要因素；目前對川普而言，最重要的是今年十一月的美國期中選舉，而川普的最大票倉來源為盛產玉米、大豆等農產品的中西部地區，因此中國的玉米、大豆購買量，恐影響年底的美國期中選舉。

鄧中堅認為，從去年底中日關係惡化時，川普默不作聲，僅由國務院發布聲明，以及川普表態相當期待四月的赴中訪問，可以窺知川普並不樂見在此時刻與中國發生「不利的狀況」，因此預期宏都拉斯即便要改變外交承認，也會拖到美國期中選舉結束後才有機會發生。

