焦點評論》跳脫藍白合桎梏

記者陳政宇／特稿

臘鼓頻催，家家戶戶忙於除舊佈新，延宕多時的行政院版「國防特別條例草案」終於露出一線曙光。這正是民眾黨團擺脫黃國昌時期的「藍白合」桎梏，展現政黨主體性與問政格局的試金石，唯有將國家利益置於政黨私利之上，方能迎來關鍵少數的開春大吉。

時間不等人，距離三月十五日美方軍購發價書（LOA）的簽署期線迫在眉睫。過去兩個月，美國國務院與國會已多次對我國立法院的空轉表達嚴正關切；賴清德總統昨日更罕見親上火線示警，若預算持續卡關，台灣恐跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付。民眾黨團新任總召陳清龍鬆口，同意院版條例付委、併案審查，將軍購條例列為最優先法案。

然而，這絲轉機是否能轉化為實質國防戰力？仍充滿變數。國民黨團總召傅崐萁對此冷淡回應，稱政院版是否付委「無關痛癢」，揚言另提版本明定美方交貨期程，刪除不合理的「綁樁綠營金主」預算。這套敘事，與北京散布「美國不交貨」、「凱子軍購」等論述高度重疊。

問題在於，監督預算本為國會天職，而非動輒將國防產業污名化為弊案，惡意扼殺台灣建立「非紅供應鏈」的努力，甚至與「疑美論」相互唱和。國際社會接收到的訊號，絕非單純的財政辯論，而是台灣主要政黨對自身安全戰略的搖擺。

隨著新會期將於年後開議，國防特別條例可望從程序阻擋轉入實質審查。民眾黨若落實付委承諾，並以專業審查取代程序杯葛，不僅能與國民黨形成問政高度的區隔，更能證明關鍵少數選擇站在台灣安全這一邊；並非單純「綠白合」的政治揣測，因為當飛彈落下時，不會區分藍綠白。

立法院長韓國瑜以「馬上幸福」做為新年賀詞，盼帶給國人幸福平安。然若國防安全空轉，何來歲月靜好？藍白兩黨在軍購議題上的分歧，折射出對國家安全認知的落差。誰真正為民眾看緊荷包、捍衛家園，誰又在政治算計間消耗盟邦信任，再多吉祥話都難抵風險逼近。

