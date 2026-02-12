為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨團同意院版軍購付委 鍾佳濱：盼國民黨停止杯葛

    2026/02/12 05:30 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨團昨表態將同意院版軍購條例付委，與民眾黨版併案審查。民進黨團幹事長鍾佳濱呼籲，希望國民黨也能以國家利益為重，停止杯葛。（資料照）

    賴清德總統昨召開記者會向國人報告八年一．二五兆「國防特別預算」呼籲在野黨不分黨派都能將國防特別預算、中央政府總預算當作最優先法案。民眾黨團表態，將同意院版軍購條例付委，與民眾黨版併案審查。民進黨團幹事長鍾佳濱呼籲，既然民眾黨已釋出善意，希望國民黨也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛。

    王定宇：願與民眾黨團溝通 儘速通過預算

    鍾佳濱表示，欣見民眾黨放下成見，不僅國防安全，甚至包括對美合作備忘錄也都不應分黨派，透過委員會實質審查，這才是對全國人民最負責的態度。

    民進黨籍國防外交委員會召委王定宇也說，他願意與民眾黨新加入的國防委員王安祥親自請益，或與其黨團就國防相關法案、預算進行溝通，希望基於國家安全和國家利益，能夠不分黨派，一起理性討論儘速完成國家需要的法案和預算。

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤則直言，沒有黃國昌的民眾黨團，踏出好的第一步，沒有黃國昌的立法院，應該也能有更好的新可能。據聞國民黨也要提出黨版軍購條例，各版本平起平坐併案審查，就能檢視出良窳好壞。民眾黨起義來歸，那國民黨呢？

